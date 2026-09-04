Porez na nekretnine u Zagrebu ide na maksimalnih osam eura

Grad Zagreb je u javno savjetovanje stavio odluku čije usvajanje će od 2027. podići porez na nekretnine za 60 posto

Grad Zagreb objavio je Nacrt prijedloga odluke o izmjenama Odluke o lokalnim porezima kojim od 1. siječnja 2027. predlaže povećanje poreza na nekretnine s dosadašnjih pet na osam eura po četvornom metru korisne površine. BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec. Prijavi se

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