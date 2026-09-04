Biznis i politika
Porez na nekretnine u Zagrebu ide na maksimalnih osam eura
4. rujna 2026.
foto Ratko Mavar
Grad Zagreb je u javno savjetovanje stavio odluku čije usvajanje će od 2027. podići porez na nekretnine za 60 posto
Grad Zagreb objavio je Nacrt prijedloga odluke o izmjenama Odluke o lokalnim porezima kojim od 1. siječnja 2027. predlaže povećanje poreza na nekretnine s dosadašnjih pet na osam eura po četvornom metru korisne površine.
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