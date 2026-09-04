Tvrtke i tržišta
Stiže jesenski udar: Domaći logističari potvrdili poskupljenja
4. rujna 2026.
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Stručnjaci ističu da raste trošak prijevoza iz Rijeke prema Zagrebu. Zbog malih marži, lanac opskrbe prebacit će teret na krajnje robe
Nakon što je Maersk najavio da od listopada podiže intermodalnu naknadu za gorivo za kamionski prijevoz Hrvatskoj s četiri na sedam posto, a istodobno povećava i terminalske pristojbe u Rijeci i Pločama, prijevoz robe mogao bi dodatno poskupjeti.
Skuplji kontejneri za Zagreb
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