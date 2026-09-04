Tvrtke i tržišta

Stiže jesenski udar: Domaći logističari potvrdili poskupljenja

4. rujna 2026.
Intermodal transport combines different modes of transport, such as sea, rail, and road, to optimize efficiency and cost-effectiveness.
foto Shutterstock
Ksenija Puškarić
Ksenija Puškarić
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Stručnjaci ističu da raste trošak prijevoza iz Rijeke prema Zagrebu. Zbog malih marži, lanac opskrbe prebacit će teret na krajnje robe

Nakon što je Maersk najavio da od listopada podiže intermodalnu naknadu za gorivo za kamionski prijevoz Hrvatskoj s četiri na sedam posto, a istodobno povećava i terminalske pristojbe u Rijeci i Pločama, prijevoz robe mogao bi dodatno poskupjeti.

Skuplji kontejneri za Zagreb

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