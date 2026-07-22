Zabi pala dobit unatoč rastu prihoda, kredita i depozita

Dobit Zagrebačke banke smanjena je 2,7 posto, na 251 milijun eura, dok su krediti porasli 6,6 posto, a depoziti 5,5 posto

Zagrebačka banka (Zaba) u prvom polugodištu 2026. ostvarila je dobit nakon oporezivanja od 251 milijun eura, što je manje za sedam milijuna eura ili 2,7 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, pokazuje financijsko izvješće te banke objavljeno u srijedu.

Istodobno, Zabini poslovni prihodi su iznosili 417 milijuna eura te su bili veći za tri milijuna eura ili 0,7 posto. Troškovi poslovanja iznosili su 118 milijuna eura te su na godišnjoj razini porasli za milijun eura ili 0,9 posto, pri čemu je omjer troškova i prihoda iznosio 28,30 posto, što, kažu iz Zabe, potvrđuje visoku razinu upravljanja troškovima unatoč inflacijskim pritiscima, uz istodobno nastavak ciljnih ulaganja u ljudski kapital.

Bančin neto prihod od kamata iznosio je 278 milijuna eura, što je rast za milijun eura, dok je neto prihod od provizija i naknada dosegnuo 109 milijuna eura, što je u odnosu na prvih šest mjeseci 2025. godine skok za 15 milijuna eura ili 16 posto. Iz Zabe to ponajprije pripisuju proširenom portfelju novih proizvoda, razvoju inovativnih rješenja, realizaciji najsloženijih transakcija na tržištu te kontinuirano snažnom fokusu na zadovoljavanje potreba klijenata.

Neto dobit od trgovanja i ostali prihodi i rashodi, pak, iznosili su u prvih šest ovogodišnjih mjeseci 30 milijuna eura i bili su manji za 13 milijuna eura ili 30,2 posto.

Dobit od poslovanja prije vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke iznosila je 299 milijuna eura, uz povećanje za dva milijuna eura, odnosno 0,7 posto, dok su troškovi vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke zabilježili otpuštanje rezervacija u iznosu od četiri milijuna eura, izvijestili su iz Zabe u nerevidiranom, nekonsolidiranom financijskom izvješću za prvih šest ovogodišnjih mjeseci, objavljenom na Zagrebačkoj burzi.

Nadalje, kako stoji u izvješću, imovina banke iznosila je 23,6 milijardi eura te je bila veća za 293 milijuna eura ili 1,3 posto u odnosu na kraj prošle godine.

Rast poslovanja nastavljen ponajprije zahvaljujući kreditnim aktivnostima

Neto krediti i predujmovi komitentima iznosili su 13,6 milijardi eura, uz povećanje od 843 milijuna eura ili 6,6 posto, koje je ostvareno najvećim dijelom u kreditima pravnim osobama i stanovništvu. Depoziti komitenata ostali su ključan izvor financiranja, a dosegnuli su 19,1 milijardu eura. Pritom, povećanje od 994 milijuna eura ili 5,5 posto ostvareno je ponajprije rastom depozita stanovništva.

Naposljetku, depoziti kreditnih institucija iznosili su 244 milijuna eura te su pali za 640 milijuna eura ili 72,4 posto, izvijestili su iz Zabe. Poručili su da je rast poslovanja u dosadašnjem dijelu godine nastavljen ponajprije zahvaljujući kreditnim aktivnostima u okviru razboritog upravljanja rizicima, pri čemu banka i dalje potvrđuje sposobnost, kapacitet i stručnost potrebnu za realizaciju najvećih i najsloženijih transakcija, istodobno ostajući snažno usmjerena na svakog pojedinog klijenta, stanovništvo, obrtnike i mala poduzeća, kroz prilagođena rješenja usklađena s njihovim potrebama i ambicijama.

Između ostalog, napisali su da je rast dodatno potaknut specijaliziranom prodajnom mrežom za stambene kredite, koja omogućuje učinkovito iskorištavanje prilika za refinanciranje i promjenu kreditnih institucija, dok je snažno zadržavanje klijenata rezultat pametne kombinacije digitalnih i fizičkih kanala te povoljnih tržišnih kretanja na strani potražnje.

Grupa Zagrebačke banke s dobiti od 301 milijun eura

Po podatcima iz konsolidiranog, nerevidiranog financijskog izvješća, Grupa Zagrebačke banke je u prvom polugodištu 2026. ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu od 301 milijun eura, što je četiri milijuna eura ili 1,3 posto manje u odnosu na prvo polugodište 2025. godine.

Rezultatu Grupe, kako se navodi, najviše su doprinijele Zagrebačka banka, UniCredit Bank Mostar i UniCredit Leasing Croatia. Poslovni prihodi Grupe Zagrebačke banke u prvom ovogodišnjem polugodištu iznosili su 534 milijuna eura i u odnosu na isto razdoblje godinu ranije bili su veći za 12 milijuna eura ili 2,3 posto, dok su troškovi poslovanja iznosili 171 milijun eura, milijun eura više u odnosu na prvih šest mjeseci prošle godine.

Neto prihod od kamata iznosio je 353 milijuna eura, što je rast za devet milijuna eura ili 2,6 posto, dok je neto prihod od provizija i naknada dosegnuo 140 milijuna eura te je bio veći za 17 milijuna eura ili 13,8 posto, podatci su iz izvješća.