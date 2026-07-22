HT među vodećim telekomima prema međunarodnoj LSEG ESG ocjeni

HT je osvojio ukupnu ESG ocjenu 'A' uz 87 od mogućih 100 bodova, čime je u samom vrhu među više od 200 kompanija

Hrvatski Telekom ostvario je izvrstan rezultat u procjeni održivosti prema metodologiji London Stock Exchange Group (LSEG), osvojivši ukupnu ESG ocjenu 'A' uz 87 od mogućih 100 bodova. Time je HT u samom vrhu među više od 200 kompanija u kategoriji Telecommunication Services, navodi se u priopćenju.

LSEG ESG Score jedan je od najrelevantnijih međunarodnih standarda za procjenu okolišnih, društvenih i upravljačkih (ESG) praksi kompanija, razvijen od strane London Stock Exchange Group. Ocjena se temelji isključivo na javno dostupnim informacijama te omogućuje usporedbu kompanija unutar iste industrije prema jedinstvenoj i neovisnoj metodologiji.

Ostvareni rezultat potvrđuje dugoročno strateško opredjeljenje HT-a za održivo poslovanje i odgovorno korporativno upravljanje. Održivost je sastavni dio poslovne strategije HT-a, a kroz kontinuirana ulaganja u digitalnu infrastrukturu, zaštitu okoliša, razvoj zaposlenika, digitalnu uključenost i odgovorno upravljanje kompanija stvara dugoročnu vrijednost za korisnike, zaposlenike, dioničare i društvo u cjelini.

- Biti globalno u samom vrhu, u konkurenciji od više od 200 telekomunikacijskih kompanija iz cijelog svijeta, iznimno je priznanje za našu strategiju održivosti i sve aktivnosti koje sustavno provodimo i posljednjih godina. Za nas kao kompaniju koja aktivno komunicira s investitorima i tržištem kapitala ovakva neovisna, na javnim podacima utemeljena ocjena posebno je vrijedna - ona potvrđuje da su naša transparentnost i odgovorno upravljanje prepoznati prema najvišim međunarodnim standardima. Kontinuirana ulaganja u digitalnu infrastrukturu, ljude i inovacije, uz našu predanost smanjenju digitalnog jaza i ekološki odgovornijem poslovanju temelj su našeg dugoročnog uspjeha. Nastavit ćemo predvoditi digitalizaciju Hrvatske stvarajući održivu vrijednost za naše korisnike, dioničare i društvo u cjelini - izjavio je Matija Kovačević, član Uprave i glavni direktor za financije Hrvatskog Telekoma.

Ovaj uspjeh nadovezuje se na niz priznanja koja potvrđuju vodeću ulogu HT-a u području održivosti. Hrvatski Telekom je ove godine postao prva kompanija u Hrvatskoj kojoj je dodijeljeno najviše nacionalno priznanje za održivo poslovanje, Zlatni HRIO, koje dodjeljuje Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj. Uz to, HT je pet godina zaredom dobitnik Hrvatskog indeksa održivosti (HRIO).

Također, Financial Times je uvrstio Hrvatski Telekom uvrstio na listu europskih klimatskih lidera za 2022. godinu. Navedena priznanja su potvrda kontinuiteta HT-a u primjeni najviših standarda održivog i odgovornog poslovanja te dugoročne predanosti stvaranju pozitivnog utjecaja na društvo i okoliš.

Kako se dodaje u priopćenju, ova LSEG ESG ocjena dodijeljena je od strane LSEG-a u skladu s primjenjivom metodologijom za LSEG ESG ocjenjivanje te se temelji na javno dostupnim informacijama procijenjenima primjenom transparentnih metodologija utemeljenih na unaprijed definiranim pravilima.