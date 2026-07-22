Studentski Lider klub

VSITE zatvara vrata, studenti prelaze na Algebra Bernays

22. srpnja 2026.
Mislav Balković, rektor Sveučilišta Algebra Bernays.

Mislav Balković, rektor Sveučilišta Algebra Bernays

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Studentima VSITE-a omogućeno je nesmetano nastavljanje studija na srodnim programima Sveučilišta Algebra Bernays

Veleučilište suvremenih informacijskih tehnologija (VSITE) donijelo je odluku o prestanku obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja te zaključno s akademskom godinom 2025./2026. prestaje s izvođenjem nastave i drugih akademskih aktivnosti.

Kako bi svojim postojećim studentima omogućio nesmetan nastavak studiranja, VSITE je sa Sveučilištem Algebra Bernays sklopio Sporazum o suradnji i preuzimanju studenata kojim se studentima VSITE-a omogućuje nastavak studija na odgovarajućim studijskim programima Sveučilišta Algebra Bernays. Na temelju provedene usporedbe studijskih programa i pripadajućih ishoda učenja, studenti zainteresirani za nastavak studiranja na Sveučilištu Algebra Bernays moći će upisati prijediplomski ili diplomski studij Primijenjeno računarstvo – Programsko inženjerstvo.

Za svakog će se studenta prije upisa provesti postupak priznavanja položenih ispita i ostvarenih ECTS bodova, u skladu sa zakonom i općim aktima Sveučilišta te se utvrditi razlikovne obveze, isključivo u dijelu gdje postoje evidentne razlike između studijskih programa.

Posljednji, jesenski ispitni rok u akademskoj godini 2025./2026. za studente VSITE-a održat će se u rujnu na kampusu Sveučilišta Algebra Bernays, a provodit će ga nastavnici VSITE-a, čime će se osigurati uredan završetak svih akademskih obveza u tekućoj akademskoj godini.

Studentima će tijekom prijelaznog razdoblja biti dostupne sve informacije o postupku prijelaza, priznavanju prethodno ostvarenih obveza, rokovima upisa i drugim administrativnim pitanjima putem službenih komunikacijskih kanala VSITE-a i Sveučilišta Algebra Bernays.

- Prioritet je Sveučilišta Algebra Bernays osigurati da studenti VSITE-a mogu bez prekida nastaviti svoje obrazovanje te da njihov prijelaz bude što jednostavniji i pravedniji. Vjerujemo da će na našem sveučilištu dobiti kvalitetno obrazovanje, suvremene uvjete studiranja i dodatne mogućnosti za profesionalni razvoj - kazao je rektor Sveučilišta Algebra Bernays, prof. dr. sc. Mislav Balković.

- U situaciji u kojoj VSITE više nije u mogućnosti obavljati djelatnost visokog obrazovanja imali smo obvezu studentima osigurati mogućnost nesmetanog završetka započetog studija. Ovim sporazumom sa Sveučilištem Algebra Bernays to smo i uspjeli te vjerujemo kako će se ovaj proces odvijati nesmetano i u interesu svih studenata VSITE-a - izjavio je Nikola Ožegović s Veleučilišta VSITE.

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