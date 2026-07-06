Mora prestati praksa višestrukog vraćanja postupaka na niže sudove

Visoki trgovački sud donio je u predmetu tužbe poduzetnika protiv države dva puta odluku da se postupak vrati na prvostupanjski sud

Zaintrigirao me slučaj poduzetnika Boška Cabunca čijoj je tvrtki Mikrolink (prodavala cigarete putem automata) još davne 2014. Carinska uprava zabranila rad. Cabunac je pokrenuo sudski postupak na Upravnom sudu te poslije na Trgovačkom sudu u Zagrebu (TSZ). Slučaj je dva puta dospio i do Visokoga trgovačkog suda (VTS) i oba je puta vraćen prvostupanjskom na ponovno odlučivanje. Upravo je ta druga odluka VTS-a problematična jer je, barem iz onog što znamo, suprotna članku 366.a Zakona o parničnom postupku, u kojem piše da predmet ne može dva puta biti vraćen na ponovni postupak.