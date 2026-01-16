Standardna košarica poskupjela, trgovci izbjegavaju objavu cjenika

Temeljna prehrambeno-higijenska košarica, koja osigurava najosnovnije artikle za četveročlanu obitelj, u prosincu je koštala 484,04 eura

Košarica za preživljavanje u prosincu bila je tek simbolično jeftinija nego u studenome. Istodobno su uobičajeni prehrambeni proizvodi koji nadilaze najbazičnije potrebe osjetno poskupjeli pa je standardna prehrambeno-higijenska košarica skuplja. Temeljna prehrambeno-higijenska košarica ili 'košarica za preživljavanje', koja osigurava najosnovnije artikle za četveročlanu obitelj, u prosincu je koštala 484,04 eura. To je za 2,03 eura manje nego u studenom (486,07 eura), pokazalo je redovito mjesečno istraživanje portala za usporedbu cijena Koliko.HR u suradnji s Hrvatskom udrugom za zaštitu potrošača (HUZP).

Najskuplji su Zagreb (490,12), Splitsko-dalmatinska županija (490,05) i Dubrovačko-neretvanska županija (489,70). Najpovoljnije su Sisačko-moslavačka (473,12), Bjelovarsko-bilogorska (479,13) i Brodsko-posavska županija (480,09). Razlika između najskuplje i najjeftinije temeljne košarice za četveročlanu obitelj iznosi 17 eura.

temeljna košarica

Tročlana obitelj za najskromniju prehranu trebala je prema nacionalnom prosjeku 384,62 eura, što je 1,71 euro manje nego u studenom. Najskuplja temeljna košarica za tročlanu obitelj bila je u Splitsko-dalmatinskoj županiji (389,55), a najjeftinija u Sisačko-moslavačkoj (376,22). To znači da među županijama cijene ove košarice osciliraju za 13,33 eura.

Samački život i dalje je najskuplji. Samac je tako za osnovnu prehranu u prosincu trebao minimalno 249,09 eura, što je tek 1,22 eura manje nego u studenom. Najskuplji samački život bio je u Splitsko-dalmatinskoj županiji (252,89), a najjeftiniji u Sisačko-moslavačkoj (244,71), uz razlike u košaricama koje su dosezale i do 8,18 eura. Ovo neznatno pojeftinjenje temeljnih košarica možemo pripisati pojačanoj blagdanskoj potrošnji i posljedičnoj nestašici praćenih artikala koji su u izračunu zamijenjeni blago jeftinijim alternativama, objašnjavaju iz Koliko.HR koji cijene i ponudu prati na dnevnoj razini.

Standardna košarica: sve što nije najosnovnije, poskupjelo je

I dok su temeljne namirnice i higijena neznatno pojeftinile, standardna košarica, koja odražava stvarne potrošačke navike i potrebe hrvatskih obitelji, bitno je poskupjela. Nacionalni prosjek u prosincu za četveročlanu obitelj iznosio je 733,48 eura, dok je mjesec dana ranije bio 721,34 eura, što je poskupljenje od čak 12,14 eura ili 1,68 posto.

Tročlana obitelj za standardnu košaricu u prosjeku je trebala izdvojiti 585,26 eura, što je 9,44 eura više nego u studenom (575,82 eura). Samci su standardnu košaricu u prosincu plaćali 331,46 eura, što je gotovo pet eura više nego u studenom (326,59 eura).

standardna košarica

Trgovci neuredno objavljuju dnevne cjenike

- Uz vidljivo poskupljenje namirnica koje odražavaju stvarne potrebe potrošača, u prosincu smo zabilježili i propuste o objavi cjenika, a koje su maloprodajni lanci obavezni javno objavljivati. Neki su svakodnevno kasnili, a zabilježili smo i potpune ili djelomične izostanke dnevnih objava koji su trajali čak desetak i više dana. To bitno otežava komparaciju cijena i naše izračune koje objavljujemo u javnom interesu - kazao je Siniša Bogdanić s portala Koliko.HR.

- Pored izigravanja odredbi o ograničenim cijenama, kojih je prema inspekcijskim nadzorima sve više, trgovci pokušavaju i ovako loviti u mutnom. Podsjećam ih da je Vlada Odluku o ograničavanju cijena proizvoda i isticanju cjenika donijela kako bi zaštitila životni standard građana s nižim primanjima. Što se standardne košarice tiče, ipak je skuplja i značajno joj se cijena razlikuje po županijama. To znači da se trend poskupljenja i dalje nastavlja, unatoč optimizmu i najavama vladajućih da će se zaustaviti - rekla je Ana Knežević, predsjednica HUZP-a.

Što sadrži temeljna košarica?

Temeljna košarica sadrži 51 artikl i pokriva skromne, ali uravnotežene mjesečne potrebe kućanstva. U njoj su osnovne namirnice poput kruha, brašna, tjestenine, riže, krumpira, voća, povrća, mesa, jeftinije ribe, mliječnih proizvoda i začina te sredstva za osobnu i kućansku higijenu kao što su sapun, šampon, deterdžent i toaletni papir. Količine su prilagođene stvarnim minimalnim potrebama, bez raskoši i viškova i zato se ova košarica naziva 'košaricom za preživljavanje'. Prednost se daje domaćim proizvodima koji su dostupni u većini trgovačkih lanaca.

Što sadrži standardna košarica?

U standardnu košaricu stane 77 proizvoda i ona predstavlja bogatiju verziju osnovne. Temelji se na navikama i potrebama hrvatskih potrošača te preferira domaće proizvode. Uključuje raznovrsnije voće, više mesa, konzerviranu tunu i paštete, čokoladne namaze, grickalice, prirodne i gazirane sokove te umjerene količine piva i vina. Tu su i dodatni higijenski proizvodi poput papirnatih kuhinjskih ručnika i vlažnih maramica.

Kako se računa?

Obje se košarice računaju za tri modela kućanstava: četveročlanu obitelj (majka, otac, sin od 13 i kći od 10 godina), tročlanu obitelj (majka, otac i kći od 10 godina) te samačko kućanstvo (žena od 40 godina). Cijene po županijama izračunate su kao prosjek kontinuiranog praćenja maloprodajnih cjenika koje su trgovački lanci dužni svakodnevno objavljivati prema Vladinoj odluci od 2. svibnja 2025. godine. Cijena nacionalne košarice predstavlja prosjek županijskih vrijednosti i daje najtočniji prikaz troškova prehrane i higijene u Hrvatskoj.