Fond dijeli 38 milijuna eura za solarne panele i dizalice topline

Prijave za sufinanciranje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama kreću 2. rujna, a siromašnija kućanstva mogu dobiti i 70 posto troška

Građanima koji žele subvenciju za dizalicu topline, fotonaponsku elektranu ili baterijski sustav ostalo je još samo osam dana za pripremu dokumentacije. Prijave počinju 2. rujna u 9 sati, a obrađivat će se redoslijedom zaprimanja, pa bi brzina podnošenja potpune prijave mogla biti presudna.

Podsjetimo, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane energije u obiteljskim kućama, kroz koji će građanima podijeliti ukupno 38 milijuna eura bespovratnih sredstava. Riječ je o mjeri koju je Vlada najavila još u ožujku ove godine, a njome se nastavlja sufinanciranje ugradnje dizalica topline, fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju i baterijskih sustava za pohranu struje u kućanstvima.

Poziv pokriva dvije skupine mjera. Prva obuhvaća ugradnju dizalica topline za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode, dok druga uključuje fotonaponske elektrane za vlastitu potrošnju i baterijske sustave koji se mogu prijaviti isključivo uz solarnu elektranu, nikada samostalno. Također, vlasnici kuća mogu prijaviti i kombinaciju obje skupine mjera.

Sufinanciranje do 70 posto

Sufinanciranje za većinu građana iznosi 50 posto opravdanog troška, s gornjim granicama od 12.500 eura za dizalice topline, 12.000 eura za fotonaponske elektrane te 11.200 eura za baterijske sustave. Kućanstva koja se prema prosječnom mjesečnom dohotku u 2025. godini svrstavaju u rizik od energetskog siromaštva, odnosno ona s primanjima do 1.341,42 eura mjesečno po članu kućanstva, mogu ostvariti sufinanciranje do 70 posto troška, ali samo ako mjere provode na jedinoj stambeno uporabljivoj nekretnini u svom vlasništvu. Fond procjenjuje da će poziv rezultirati ugradnjom 6.500 sustava OIE, uz godišnju uštedu energije od 0,21856 petadžula i smanjenje emisija za 9.060 tona CO2.

Pravo na prijavu imaju fizičke osobe, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prijavljenim prebivalištem na adresi kuće najmanje 30 dana prije podnošenja prijave. Kuća mora biti izgrađena sukladno Zakonu o gradnji, bez naknadnih dogradnji u odnosu na ishođeni akt, s više od polovice bruto podne površine namijenjene stanovanju, te ne smije imati više od tri stambene jedinice ili preko 600 četvornih metara bruto površine. Za ugradnju dizalice topline dodatno se traži da kuća ima energetski certifikat razreda C ili boljeg u kontinentalnoj, odnosno B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj.

Prihvatljivi su isključivo troškovi nastali od dana objave poziva, dok se predujmovi i troškovi priključka na mrežu HEP ODS-a priznaju ako su plaćeni od 1. siječnja 2026. godine nadalje. Oprema koja je u cijelosti plaćena prije objave poziva ne ulazi u sufinanciranje, a isto vrijedi i za zamjenu ili proširenje postojećih sustava.

Prijave počinju 2.rujna

Prijave se zaprimaju isključivo elektroničkim putem preko sustava eFZOEU, dostupnog na fondovi.gov.hr, uz prijavu NIAS vjerodajnicama značajne razine sigurnosti. Zaprimanje prijava počinje 2. rujna 2026. u 9 sati, a poziv ostaje otvoren do kraja godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome što nastupi prije. Prijave se obrađuju redoslijedom zaprimanja, što znači da brzina podnošenja potpune dokumentacije može biti presudna za odobrenje sredstava s obzirom na ograničen proračun.

Fond je uz poziv objavio i opsežnu listu obvezne dokumentacije, koja uključuje uvjerenje o prebivalištu, zemljišnoknjižni izvadak, fotodokumentaciju postojećeg stanja, detaljne ponude izvođača radova te, za kućanstva koja traže povišenu stopu sufinanciranja, dodatne potvrde Porezne uprave o dohotku svih članova kućanstva. Rok za realizaciju projekata postavljen je do 30. lipnja 2028. godine.