Wall Street na udaru AI-ja: Gube li financijaši vještinu razmišljanja?

Ne samo da se zbog umjetne inteligencije drugačije investira na Wall Streetu, već AI preuzima i rutinske analitičke zadatke za financijaše koji rade na burzi. Ne bi to samo po sebi bilo toliko negativno, da se na takvim zadacima nije desetljećima unatrag brusio zanat na burzi, zbog čega bi u budućnosti mogli ostati bez vrhunskih financijskih stručnjaka.

Sve to znači da bi sve veća primjena AI u financijskoj industriji mogla postati 'vražja pogodba' za Wall Street. Iako algoritmi i generativni modeli već danas drastično povećavaju produktivnost i smanjuju troškove, cijena koju će cijela industrija platiti u budućnosti mogla bi biti iznimno visoka – postupni gubitak sposobnosti samostalnog kritičkog razmišljanja i rasuđivanja novih generacija financijskih stručnjaka.

Na ovaj rizik upozorio je Chris Churchman, partner u Goldman Sachsu i voditelj bankine digitalne platforme Marquee, u najnovijoj epizodi službenog podcasta Exchanges. Churchman je u tom podcastu istaknuo kako postoji ogromna opasnost da u eri umjetne inteligencije svoje razmišljanje prepustimo ovim modelima te doživimo kognitivnu atrofiju koja nas sprječava da sami rasuđujemo iz prvih principa.

Erozija vještina

Churchman navodi da je čovječanstvo kroz povijest već gubilo određene sposobnosti napretkom tehnologije – poput vještina navigacije u prirodi nakon pojave modernih kartografskih alata ili pamćenja dugih tekstova nakon izuma tiskarskog stroja. Razlika s umjetnom inteligencijom leži u tome što sada po prvi put tehnologiji delegiramo ljudsko rasuđivanje.

Poseban problem javlja se u tradicionalnom modelu obuke na Wall Streetu. Mladi bankari i trgovci desetljećima su učili kroz rad pod pritiskom, obrađujući rutinske analitičke zadatke i zahtjeve klijenata uz nadzor iskusnih mentora.

Izvršavanjem tih zadataka mlađi zaposlenici stječu prešutno i intuitivno znanje koje nikada nije zapisano u knjigama. Ako AI preuzme sav rutinski rad, postavlja se pitanje kako će banke u budućnosti dobiti iskusne menadžere koji u potpunosti razumiju dubinske mehanizme tržišta.

Bez direktnog operativnog rada, mlađi zaposlenici riskiraju da postanu tek pasivni promatrači sustava, umjesto donositelji odluka u uvjetima visoke nesigurnosti.

Ovisnost o tehnologiji

Churchmanova upozorenja prate i najnovija istraživanja tržišta rada. Prema podacima tvrtke Acceleration Community of Companies, čak dvije trećine zaposlenika izražava zabrinutost da će ovisnost o AI alatima narušiti njihove analitičke vještine i kreativnost, dok većina strahuje i od slabljenja pamćenja.

Dodatni izazov pri implementaciji generativne umjetne inteligencije u sustave poput Goldmanovog Marqueea ostaje pitanje točnosti. Dok potrošački chatbotovi toleriraju pogreške uz opća upozorenja, u sektoru visokih financija tolerancija na netočne podatke ne postoji.

Prema riječima čelnika Goldmanove radne skupine za AI, ključni zadatak uprava banaka neće biti samo tehnička integracija modela, već proaktivno projektiranje procesa u kojima se zaposlenicima i dalje nameće obveza preispitivanja algoritamskih zaključaka i donošenja samostalnih odluka.