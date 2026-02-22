Gdje su nestale strane produkcije iz Hrvatske

Globalna kriza industrije, štrajk u Hollywoodu i rast domaćih cijena smanjili su interes za snimanje u Hrvatskoj

Nekada su ekipe Netflixa, HBO-a i velikih holivudskih studija bile gotovo redoviti gosti na Jadranu. Dubrovnik je godinama glumio Kraljev Grudobran (King's Landing) u seriji 'Igra prijestolja', hvarska i splitska luka služile su kao kulise za mjuzikle i akcijske spektakle, a novac koji su te produkcije ostavljale u Hrvatskoj nije bio zanemariv – u rekordnoj 2019. samo u sklopu programa 'Filming in Croatia' strani projekti potrošili su 45 milijuna eura. Danas je ta slika bitno drukčija. Statistike Hrvatskoga audiovizualnog centra pokazuju da je potrošnja stranih produkcija u okviru istog programa 2024. pala za gotovo četrdeset posto u odnosu na godinu prije, s 40,8 na 24 milijuna eura, a u 2025. došla do otprilike 25 milijuna eura. Gdje su, dakle, nestale koprodukcije?