Dostupnost kupcima najveća je konkurentska prednost, ali i nedostatak

Prosječna je ukupna površina Jyskovih trgovina između 1000 i 1200 kvadrata, a asortiman obuhvaća samo malo više od 2100 proizvoda

Sa sedamdesetak trgovina diljem zemlje Jysk je najrasprostanjeniji maloprodajni lanac koji se bavi prodajom namještaja i drugih proizvoda za kućanstvo u Hrvatskoj. Za razliku od tri ostala veća takva maloprodajna lanca (Lesnine H., Ikee i Emmezete), koji namještaj i drugu opremu prodaju u manje vlastitih golemih prodajnih centara, njegov model širenja u novije je vrijeme izravno povezan s rastom broja maloprodajnih parkova po Hrvatskoj. Broj trgovina i njihova dostupnost kupcima Jyskova je najveća konkurentska prednost, ali i najveći konkurentski nedostatak zato što manja prodajna površina pojedine trgovine znači i mnogo manji prodajni asortiman.

Rast brži od tržišnoga prosjeka