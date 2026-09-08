Biznis i politika
Tadić: Rješenje za opasni otpad čeka 20 godina, nitko ne sluša
8. rujna 2026.
foto Ratko Mavar
Znanstvenik Tonči Tadić tvrdi da tehnologija koja otpad pretvara u staklo na 2000°C već 20 godina čeka priliku
Kao što znamo, Hrvatska nema sustavno rješenje za zbrinjavanje opasnog otpada, od medicinskog otpada i starih lijekova, preko boja i ulja, do PFAS spojeva koji se pronalaze na divljim i legalnim odlagalištima diljem zemlje. I dok javnost povremeno uzbuni pokoja vijest o mikroplastici ili 'vječnim kemikalijama' u tlu, sustavno rješenje problema ostaje izvan javne rasprave, sve dok se ne nešto poput slučaja u Gospiću.
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