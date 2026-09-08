Hunter Biden pokreće vlastiti meme token šaljivog imena

Hunter Biden 9. rujna lansirat će meme coin pod nazivom LAPTOP i dio ponude poslati trgovcima koji su izgubili novac na TRUMP-u

Hunter Biden se upušta u kripto svijet, i to čini unovčavajući vlastiti skandal. Sin bivšeg predsjednika Joea Bidena planira lansirati meme coin pod nazivom LAPTOP 9. rujna, na temelju jučerašnje objave na X-u.

Prema Wall Street Journalu, Hunter Bidenov meme token trgovat će se na Baseu, bržem i jeftinijem blockchainu izgrađenom na ethereumu, koji je Coinbase stvorio 2023. godine.

Ime nije suptilno. LAPTOP se odnosi na prijenosno računalo koje je servisna radionica u Delawareu predala 2019. godine, čiji je sadržaj New York Post objavio tjednima prije izbora 2020. godine, izazvavši kontroverzu koja je godinama zaokupljala američku politiku. Journal izvještava da je Biden osobno dio osnivačkog tima, a ne da je posudio svoje ime tuđem projektu.

LAPTOP će ukupno kreirati milijardu tokena. Osnivači, uključujući Bidena, zadržavaju 30 posto te zalihe, iako ona ostaje zaključana šest mjeseci, a zatim se postupno otključava tijekom dvije godine, raspored stjecanja prava ili mehanizam odgođenog izdavanja namijenjen je sprječavanju insajdera da se riješe tokena u trenutku lansiranja.

Od ukupne ponude, 20 posto ponude LAPTOP-a pokrivat će donacije u dobrotvorne svrhe, likvidnost i plaćanja partnerima na burzi i kreatorima tržišta, plus računovodstvene i pravne troškove.

Tim koji stoji iza tokena također planira potrošiti 30 posto ponude na temelju ispunjavanja određenih kriterija, uključujući dostizanje novog rekorda u povijesti bitcoina ili pobjedu demokrata na izborima 2028. godine.

Dodatnih 20 posto tokena bit će rezervirano za dva kruga airdropova, besplatnih dodjela tokena određenim novčanicima, i tu projekt dobiva svoju prednost.

Giveaway usmjeren direktno na Trumpove kupce

Pravo na airdrop imaju pretplatnici Bidenovog Substacka i članovi mailing liste Andrewa Callaghana na Channel 5. Druga tranša rezervirana je za trgovce koji su izgubili novac na TRUMP-u, predsjednikovom meme coinu. To nije mali fond, s obzirom na to da je coin u stalnom medvjeđem trendu od svog lansiranja.

Entiteti povezani s Trumpovom organizacijom kontroliraju 80 posto TRUMP-ove ponude prema vlastitom višegodišnjem rasporedu stjecanja prava. Dakle, i predsjednikov meme coin i Bidenov odgovor na njega koncentriraju većinu svojih tokena u džepovima osnivača.