Rijeka Gateway ide prema punom kapacitetu, promet će gotovo udvostručiti

U prvoj godini rada terminal je prekrcao više od 225 tisuća kontejnera, a uz njega je pristalo 100 brodova

piše: Dražen Katalinić

Kontejnerski terminal Rijeka Gateway u prvoj godini rada prekrcao je više od 370 tisuća kontejnerskih jedinica (TEU) ili nešto više od 225 tisuća kontejnera, a iduće godine terminal bi trebao ostvariti puni kapacitet prve faze ulaganja i prekrcati oko 650 tisuća kontejnerskih jedinica.

U prvoj godini komercijalnog poslovanja uz terminal je pristalo stotinu brodova, od kojih je 47 bilo matica - najvećih kontejnerskih brodova dužih od 360 metara koji operiraju na interkontinentalnom servisima između Azije i Europe, te 53 “feeder” broda koji povezuju Rijeku s regionalnim talijanskim lukama, a terminal je u godinu dana primio i više od tisuću vlakova, s rekordom od sedam vlakkova u jednom danu i 20 vlakova u jednom tjednu.

Na konferenciji za medije organiziranoj povodom prve obljetnice komercijalnog rada Rijeke Gatewaya posebno je istaknuto da je terminal ojačao logističku poziciju Rijeke između velikih azijskih luka i Mediterana u sklopu brodarske mreže Gemini, a otvoreni su i logistički pravci koji ranije nisu postojali pa je Rijeka povezana redovnim željezničkim vezama sa Srbijom, Mađarskom i Austrijom, kao i s važnim lukama na Jadranu i u Italiji.

Rijeka Gateway također je potvrdio svoju ulogu regionalnog logističkog huba za kontejnerski promet unutar Jadrana te je trenutno jedini terminal na Jadranu koji obavlja ovu vrstu operacija unutar Gemini mreže - operativne suradnje između kompanija Maersk i Hapag-Lloyd, koja obuhvaća sedam glavnih globalnih trgovinskih ruta i služi za ubrzanje i optimizaciju prometa, a Rijeka Gateway je ključna luka ticanja u sklopu Gemini suradnje na liniji koja povezuje velike azijske luke s Mediteranom. Na taj je način Rijeka dodatno povezana s Trstom, Venecijom, Ravennom i Anconom.

- Rijeka je uvijek imala viziju i luka je uvijek bila ta koja je nosila nove razvojne momente. Trudimo se da povezivanje riječke luke s dvotračnom željeznicom ide što je brže moguće, i da kontejnerski terminali dobiju izlaz s najefikasnijim dijelom izvlačenja prometa iz luke. Ova luka nije samo lokalni i nacionalni interes, ova luka je uvijek bila jedno europsko čvorište, a Rijeka Gateway doprinosi upravo takvome pozicioniranju Rijeke - kazala je Nina Perko, ravnateljica Uprave pomorstva u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Ključna željeznica

Član uprave Rijeka Gatewaya Tomislav Rosandić naveo je da se 53 posto prometa odvija željeznicom, a 47 posto cestovnim prijevozom pa se očekuje da će se daljnjim razvojem željezničke infrastrukture i usluga povećati udjel željezničkog prometa, kao učinkovitijeg i održivijeg načina transporta. Pri tom je podsjetio da je proces ulaza i izlaza iz terminala posve digitaliziran te da korisnici za pristup uslugama koriste mobilne aplikacije i sustav za rezervaciju termina za preuzimanje i predaju kontejnera, što znatno skraćuje vrijeme čekanja, uz prosječno vrijeme obrade kamiona od 15 minuta. Terminal je u prvoj godini poslovanja primio preko 80 tisuća kamiona.

- Tijekom prve godine rada Rijeka Gateway održao je visoku razinu operativne pouzdanosti, uz 98 posto dostupnosti lučke opreme i 99 posto dostupnosti ključnih sustava na operativnoj obali i skladišnim površinama, što je u razini najboljih terminala. Za puni potencijal terminala ključno će biti planirano povećanje kapaciteta željezničkog prometa i tu pozdravljamo aktivnosti Vlade RH - rekao je Rosandić.

Predsjednik uprave Rijeka Gatewaya Peter Corfitsen rekao je da je jedno od najvećih postignuća izgradnja tima od 422 zaposlenika s prosječnom dobi od samo 35 godina, pri čemu oko 20 posto radne snage čine žene. U razvoj zaposlenika uloženo je više od 92.000 sati edukacije i profesionalnog usavršavanja.

Ravnatelj Lučke uprave Rijeka Denis Vukorepa podsjetio je da je zahvaljujujći Rijeka Gatewayu ukupni kontejnerski promet u riječkoj luci u prvih 6 mjeseci ove godine povećan za 66 posto, a ukupni promet za oko 40 posto. Podsjetio je da se radi i na projektu novog terminala na Krku. Također je istaknuo da će uskoro objaviti ulazak velike lučke uprave s Dalekog istoka, koja sa svojim logističkim kompanijama gradi logistički centar u Kukuljanovu te pozivaju Lučku Upravu da s njima uđe u suvlasništvo tog projekta.