Svjetske burze pale, u fokusu poslovni rezultati tehnološkog sektora

Nakon što je dan prije porastao, jučer je tehnološki sektor pao jer su ulagači nesigurni uoči objave poslovnih izvješća Alphabeta i Amazona

Na Wall Streetu su u utorak cijene dionica pale, a pod najvećim je pritiskom bio tehnološki sektor, koji je izgubio sve dobitke od prethodnog dana. Dow Jones oslabio je 0,34 posto, na 49.240 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,84 posto, na 6.917 bodova, a Nasdaq indeks 1,43 posto, na 23.255 bodova.

Nakon što je dan prije porastao, jučer je tehnološki sektor znatno pao jer su ulagači nesigurni uoči objave poslovnih izvješća Alphabeta i Amazona, u srijedu i četvrtak. Cijena dionice Alphabeta pala je 1,2, a Amazona 1,8 posto. Još su oštrije, oko 3 posto, pale cijene dionica Nvidije i Microsofta.

Zahvaljujući euforiji zbog razvoja umjetne inteligencije, tehnološki je sektor godinama predvodio po rastu na tržištu. No, u posljednje vrijeme ulagači se pitaju nisu li cijene dionica previše porasle i u kojoj mjeri će se golema ulaganja isplatiti.

– Tržište je postalo skupo, a očekivanja od poslovnih rezultata su doista visoka. Zbog toga su ulagači nesigurni – kaže John Campbell, portfelj menadžer u tvrtki Allspring Global Investments.

U dosadašnjoj sezoni objava poslovnih rezultata većina kompanija iz sastava S&P 500 indeksa izvijestila je o većim zaradama nego što se očekivalo.

Stoga sada analitičari procjenjuju da su zarade kompanija u proteklom tromjesečju porasle oko 11 posto na godišnjoj razini, dok se prije mjesec dana očekivao rast zarada za 9 posto.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,26 posto, na 10.314 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,07 posto, na 24.780 bodova, a pariški CAC 0,02 posto, na 8.179 bodova. MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica, bez japanskih, bio je oko 7,00 sati u plusu 0,1 posto.

Pritom su cijene dionica u Hong Kongu, Šangaju, Australiji i Južnoj Koreji porasle između 0,1 i 1,5 posto, dok su u Indiji i Japanu pale između 0,1 i 0,6 posto. A na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta blago pala.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 97,35 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 97,50 bodova. Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao s jučerašnjih 155,40 na 156,30 jena.

No, američka je valuta oslabila u odnosu na europsku, pa je cijena eura dosegnula 1,1835 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1810 dolara. Cijene su nafte, pak, porasle. Na londonskom je tržištu cijena barela jutros ojačala 0,71 posto, na 67,80 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 0,87 posto, na 63,75 dolara.