Rekordi na Wall Streetu pod sjenom nove eskalacije cijena nafte

Dok popuštanje inflacije u SAD-u privremeno hrani optimizam burzi, blokada Hormuškog tjesnaca prijeti novim udarom na monetarnu politiku Feda.

Na svjetskim se burzama prošloga tjedna trgovalo oprezno, pri čemu su na Wall Streetu S&P 500 i Nasdaq blago porasli, dok je većina europskih burzovnih indeksa pala.

Na Wall Streetu je prošloga tjedna Dow Jones indeks skliznuo 0,6 posto, na 53.732 boda, dok je S&P 500 ojačao 0,4 posto, na 7.785 bodova, a Nasdaq 0,1 posto, na 26.729 bodova.

Tijekom tjedna S&P 500 dosegnuo je novu rekordnu razinu jer je ulagače ohrabrilo popuštanje inflacijskih pritisaka.

U SAD-u su, naime, u srpnju potrošačke cijene porasle za blagih 0,1 posto na mjesečnoj razini, pri čemu je inflacija na godišnjoj razini skliznula s 3,5 na 3,4 posto.

Proizvođačke su cijene istodobno ostale nepromijenjene na mjesečnoj razini.

Zahvaljujući popuštanju inflacijskih pritisaka, ulagači vjeruju da američka središnja banka neće žuriti s povećanjem kamata već na sjednici u rujnu. Na tržištu se procjenjuje da postoji više od 60 posto izgleda da će na toj sjednici čelnici Feda zadržati kamate nepromijenjene.

No, kako se inflacija i dalje kreće iznad ciljane razine središnje banke od oko 2 posto, Fed će do kraja godine vjerojatno barem jednom povećati kamatne stope.

Zahvaljujući boljim nego što se očekivalo kvartalnim poslovnim rezultatima kompanija, u prethodna dva tjedna cijene su dionica snažno porasle.

No, prošloga se tjedna trgovalo opreznije. Među ostalim, zbog toga što nema nikakvog napretka u mirovnim pregovorima između SAD-a i Irana, pa je Hormuški tjesnac, ključni prolaz za izvoz nafte s Bliskog istoka, i dalje zatvoren.

Stoga cijene 'crnog zlata' posljednjih dana rastu, što bi moglo ponovno potaknuti rast inflacije, nakon blagog popuštanja posljednjih mjeseci.

A na većini europskih burzi cijene su dionica prošloga tjedna pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 1,4 posto, na 10.750 bodova, a pariški CAC 0,9 posto, na 8.636 bodova. Frankfurtski DAX ojačao je, pak, 0,45 posto, na 26.440 bodova.

Dolar prošloga tjedna ojačao prema jenu, oslabio prema euru

Na svjetskim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta prošloga tjedna ostala gotovo nepromijenjena jer su splasnule špekulacije o povećanju kamata američke središnje banke već u rujnu.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, ostao je prošloga tjedna gotovo nepromijenjen na 99,63 boda.

Pritom je dolar oslabio prema europskoj valuti, za 0,1 posto, pa je cijena eura dosegnula 1,1570 dolara.

No, američka je valuta ojačala prema japanskoj, gotovo 1 posto, na 159,30 jena.

Dolar je nadoknadio dio gubitaka prema jenu od prethodnih tjedana, kada su na tržištu intervenirale američke i japanske financijske vlasti, s obzirom da je tečaj dolara dosegnuo najviše razine u 40 godina od gotovo 164 jena.

Nakon tih intervencija, cijena dolara pala je nedavno na 155,20 jena, no u proteklih tjedan dana nadoknadila je dio tih gubitaka.

Unatoč znatnom rastu prema jenu, dolarov indeks prema košarici valuta ostao je na tjednoj razini gotovo nepromijenjen jer su zbog popuštanja inflacijskih pritisaka u SAD-u splasnule špekulacije o povećanju kamata Feda već u rujnu.

U srpnju su, naime, potrošačke cijene porasle za blagih 0,1 posto na mjesečnoj razini, pri čemu je inflacija na godišnjoj razini skliznula s 3,5 na 3,4 posto.

Proizvođačke su cijene istodobno ostale nepromijenjene na mjesečnoj razini.

Zahvaljujući popuštanju inflacijskih pritisaka, ulagači vjeruju da američka središnja banka neće žuriti s povećanjem kamata već na sjednici u rujnu. Na tržištu se procjenjuje da postoji više od 60 posto izgleda da će na toj sjednici čelnici Feda zadržati kamate nepromijenjene.

No, kako se inflacija i dalje kreće iznad ciljane razine središnje banke od oko 2 posto, Fed će do kraja godine vjerojatno barem jednom povećati kamatne stope.