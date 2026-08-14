Wall Street: S&P 500 dosegnuo rekordnu razinu

Indeksi su porasli jer popuštanje inflacijskih pritisaka smanjuje strah od novog povećanja kamatnih stopa Feda

Na Wall Streetu je u četvrtak S&P 500 indeks dosegnuo rekordnu razinu jer se ulagači nadaju da Fed neće žuriti s povećanjem kamatnih stopa, s obzirom da inflacijski pritisci popuštaju. Dow Jones indeks ojačao je 0,13 posto, na 53.839 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,65 posto, na 7.798 bodova, a Nasdaq 0,81 posto, na 26.803 boda.

S&P 500 porastao je drugi dan zaredom i dosegnuo rekordnu razinu jer je ulagače ohrabrilo popuštanje inflacijskih pritisaka.

Nakon što je dan prije objavljeno da su potrošačke cijene u srpnju u SAD-u porasle za blagih 0,1 posto na mjesečnoj razini, jučer je objavljeno da su proizvođačke cijene u srpnju ostale nepromijenjene.

Zahvaljujući tome, ulagači vjeruju da američka središnja banka neće žuriti s povećanjem kamata već na sjednici u rujnu. Na tržištu se procjenjuje da postoji više od 60 posto izgleda da će na toj sjednici čelnici Feda zadržati kamate nepromijenjene.

No, kako se inflacija i dalje kreće iznad ciljane razine središnje banke od oko dva posto, Fed će do kraja godine vjerojatno barem jednom povećati kamatne stope.

U sedam od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa cijene su dionica jučer porasle, a najviše u tehnološkom.

A na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks skliznuo je 0,56 posto, na 10.772 boda, dok je frankfurtski DAX oslabio 0,12 posto, na 26.299 bodova, a pariški CAC 0,28 posto, na 8.650 bodova.

Azijske burze na putu tjednih dobitaka

Na azijskim se burzama u petak trguje oprezno, pa je većina burzovnih indeksa u minusu, no i dalje su na putu tjednih dobitaka.

MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u plusu 0,2 posto i na putu je tjednog dobitka od oko 2,5 posto.

Jutros su cijene dionica u Indiji, Šangaju, Hong Kongu i Australiji pale između 0,2 i 1,1 posto, dok su u Japanu i Južnoj Koreji porasle između 0,3 i 1,8 posto, također zahvaljujući tehnološkom sektoru.