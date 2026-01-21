Trump: Toliko smo dali Europi, a zauzvrat tražimo mali komad leda

Američki predsjednik tvrdi da je Grenland već bio američki i poziva da pregovori o preuzimanju otoka počnu odmah

Američki predsjednik Donald Trump ima novu argumentaciju zašto bi Grenland trebao postati američki teritorij. Tijekom govora na Svjetskom ekonomskom forumu u švicarskom Davosu spomenuo je dosadašnje teze o Grenlandu kao dijelu zapadne hemisfere te zabrinutosti za nacionalnu sigurnost. No sada je dodao i jednu novu – Grenland je već bio američki, ali ga je Washington dao Danskoj.

– Već smo ga posjedovali, ali smo ga vratili Danskoj nakon 2. svjetskog rata. Trebali smo ga zadržati – kazao je Trump. Dodao je kako su prethodni američki predsjednici dva stoljeća pokušavali kupiti Grenland. Na Grenlandu 'nema znakova' danske prisutnosti, smatra američki predsjednik koji nije propustio spomenuti kako 'Danska troši manje novca na Grenland nego što je obećala'.

– SAD same mogu zaštititi tu divovsku kopnenu masu, taj divovski komad leda, razviti ga i unaprijediti – kazao je Trump. Pozornicu u Davosu iskoristio je i kako bi zatražio da odmah počnu pregovori o američkom preuzimanju kontrole nad Grenlandom.

Trump je time razbio i najmanju nadu u Europi da će američka administracija odustati od ideje da ovaj arktički otok ostane pod ingerencijom Danske. Trumpove poruke potpuno su ignorirale činjenicu da Grenland nije na prodaju. Štoviše, za Trumpa je stjecanje Grenlanda potpuno razumljiva transakcija s obzirom na to koliko je – u njegovoj percepciji – SAD dao NATO članicama.

– NATO članice tretirale su SAD jako nepošteno. Dali smo im jako mnogo, a dobili toliko malo zauzvrat. Oni ne cijene što smo učinili za njih. Govorim o NATO-u i Europi – poručio je Trump.

Zelena prijevara

Nekoliko trenutaka kasnije, NATO i Europa imali su sasvim drugu dimenziju u Trumpovim planovima. Osvrnuvši se na ukrajinski rat za koji je još jednom ponovio kako do njega ne bi ni došlo da mu izbori krajem 2020. 'nisu bili ukradeni', predsjednik SAD-a je kazao kako će pomoći NATO-u i Europi da završe rat u Ukrajini. Sve što Amerika traži zauzvrat je 'mali komad leda', referirajući se na Grenland.

– Vjerojatno nećemo dobiti ništa dok ne odlučim upotrijebiti silu, bit ćemo nezaustavljivi, ali nećemo to učiniti. Ne moram koristiti silu, ne želim koristiti silu, neću koristiti silu – izjavio je Trump.

Što se tiče teze o malom doprinosu NATO članica, BBC podsjeća da je nakon terorističkog napada 11. rujna 2001. godine aktiviran članak 5. ugovora o Sjevernoatlantskom savezu. NATO članice, a čak i europske države koje u tom trenutku još nisu bile članice, poput Hrvatske, uputile su svoje snage u misiju u Afganistan. Među tim državama bila je i Danska, a današnja je ironija da su danske snage imale najviše smrtno stradalih vojnika u odnosu na ukupni kontingent. Od ukupno 9500 vojnika, 44 je poginulo.

U Trumpovu govoru poseban dio zauzeli su i obnovljivi izvori energije. Zahvaljujući njegovoj pobjedi na izborima 2024. godine, Amerika je izbjegla 'novu zelenu prijevaru'.

– Ovdje u Europi mogu vidjeti sudbinu koju je radikalna ljevica pokušala nametnuti u Americi. Cijene električne energije u Njemačkoj više su za 64 posto dok Velika Britanija proizvodi samo trećinu energije koju je proizvodila 1999. godine – tvrdi Trump. Po njemu, britanska je greška što ta država ne koristi naftna ležišta u Sjevernom moru koja su dovoljna za '500 godina eksploatacije'.