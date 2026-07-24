UGP: Ne postoje istinski i neistinski obrtnici

Udruga Glas poduzetnika traži od Vlade jasne kriterije, procjenu učinaka i obrazloženje najavljenih izmjena paušalnog oporezivanja.

Udruga Glas poduzetnika (UGP) pozvala je Vladu da javno objavi analize na temelju kojih planira mijenjati porezni tretman paušalnih obrtnika, upozoravajući da porezni sustav ne bi smio dijeliti obrtnike na 'istinske' i 'neistinske'.

Reagirajući na izjavu predsjednika Vlade da su paušalni obrtnici s prometom do 40 tisuća eura 'istinski obrtnici', iz UGP-a poručuju da ostaje nejasno prema kojim kriterijima Vlada razlikuje pojedine skupine obrtnika i na temelju kojih je podataka donesena takva porezna odluka.

– U Hrvatskoj ne postoje istinski i neistinski obrtnici. Postoje ljudi koji su odlučili pokrenuti vlastiti posao, preuzeti rizik, poslovati legalno i plaćati poreze – ističu iz Udruge.

Navode da među paušalnim obrtnicima posluju električari, vodoinstalateri, frizeri, fotografi, prevoditelji, serviseri, dizajneri, programeri i brojni drugi poduzetnici koji svakodnevno stvaraju novu vrijednost.

Veći promet ne znači nužno i veću dobit

UGP upozorava da veći promet ne podrazumijeva automatski i veću zaradu jer u brojnim djelatnostima rast prihoda prati i povećanje troškova poslovanja. Zbog toga, smatraju, sama visina prometa ne može biti dovoljan razlog za stvaranje različitog poreznog tretmana.

Udruga pozdravlja odluku da se najmanjim paušalnim obrtnicima ne povećava porezno opterećenje, ali traži obrazloženje zbog čega bi veći teret bio opravdan za obrtnike iz viših razreda paušalnog oporezivanja.

– Ako Vlada smatra da obrtnici iznad praga od 40 tisuća eura trebaju snositi veće porezno opterećenje, očekujemo jasno i javno obrazloženje zašto upravo taj prag predstavlja granicu između dviju skupina poreznih obveznika – poručuju iz UGP-a.

Dodaju da porezni sustav ne bi trebao poticati podjele među obrtnicima, nego stvarati uvjete za rast svakog poduzetnika, neovisno o tome u kojem se razredu paušalnog oporezivanja nalazi.

Traže podatke o učinku na cijene i male obrte

UGP smatra da javnost ima pravo znati kako će najavljene izmjene utjecati na poduzetništvo, cijene usluga, razvoj malih obrta, fiskalne prihode i motivaciju građana za pokretanje vlastitog posla.

Od Vlade traže i odgovor postoje li manje opterećujuća rješenja kojima bi se mogli ostvariti isti ciljevi.

– Javne politike ne bi smjele počivati na dojmovima ili administrativnim podjelama poduzetnika, nego na dokazima, procjenama učinaka i transparentnom obrazloženju – navode iz Udruge.

Posebno ih zabrinjava mogućnost stvaranja podjela među obrtnicima jer su, ističu, hrvatskom gospodarstvu jednako potrebni oni koji tek pokreću posao i oni koji uspijevaju povećati prihode i razviti poslovanje.

Od HOK-a traže pojašnjenje

Budući da je predsjednik Vlade naveo da je odluka donesena nakon razgovora s predstavnicima Hrvatske obrtničke komore, UGP očekuje da HOK svojim članovima objasni koje je prijedloge iznio tijekom razgovora te podržava li povećanje poreznog opterećenja za dio paušalnih obrtnika.

Transparentnost Hrvatske obrtničke komore prema vlastitom članstvu u ovakvim je pitanjima, ističu, jednako važna kao i transparentnost Vlade prema javnosti.

UGP stoga poziva Vladu da objavi analizu učinaka predloženih poreznih izmjena na više od stotinu tisuća poduzetnika i na hrvatsko gospodarstvo u cjelini.

– Poduzetnici ne traže povlašteni položaj. Traže predvidiv, pravedan i stabilan porezni sustav te javne politike utemeljene na činjenicama. Uspjeh poduzetnika ne smije biti razlog za veće nepovjerenje države – zaključuju iz UGP-a.