Financije

Fiskalizacija 2.0: Od 2027. i paušalci moraju izdavati eRačune

24. srpnja 2026.
Fiskalizacija računa
Donatella Pauković
Donatella Pauković
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Od 1. siječnja 2027. i poduzetnici izvan sustava PDV-a, obrtnici, paušalci i proračunski korisnici moraju izdavati i fiskalizirati eRačune

Nakon prve faze fiskalizacije 2.0 kojom su od početka ove godine obveznici PDV-a počeli izdavati i fiskalizirati eRačune prema primateljima, za nešto manje od pola godina kreće druga faza fiskalizacije 2.0 kojom će biti obuhvaćen veći broj obveznika.

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