Financije
Fiskalizacija 2.0: Od 2027. i paušalci moraju izdavati eRačune
24. srpnja 2026.
Od 1. siječnja 2027. i poduzetnici izvan sustava PDV-a, obrtnici, paušalci i proračunski korisnici moraju izdavati i fiskalizirati eRačune
Nakon prve faze fiskalizacije 2.0 kojom su od početka ove godine obveznici PDV-a počeli izdavati i fiskalizirati eRačune prema primateljima, za nešto manje od pola godina kreće druga faza fiskalizacije 2.0 kojom će biti obuhvaćen veći broj obveznika.
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