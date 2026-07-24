Tvrtke i tržišta

Zaključen predstečaj za DIV grupu, smjena na čelu energetičara MET-a

24. srpnja 2026.
Met croatia

Gergelyj Szabó i Eszter Szekeres

foto
Goran Litvan
Goran Litvan
Dodajte lidermedia.hr u omiljeni Google izvor

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Zaključen je predstečajni postupak za DIV GRUPU. Visoki trgovački sud odbio je dvije žalbe i zaključio da je DIV GRUPA namirila sve nesporne tražbine i troškove postupka te osigurala eventualnu isplatu spornih tražbina.
 
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Div Grupa#Eszter Szekeres#Gergely Szabó#Valter Uravić#Matea Delić#Berislav Trogrlić#Klaus Pitter#Martin Katičin#Ante Brzić#Goran Fric#Marko Pereša#Tomislav Franko#Saša Husarić
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right