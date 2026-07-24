Tvrtke i tržišta
Zaključen predstečaj za DIV grupu, smjena na čelu energetičara MET-a
24. srpnja 2026.
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Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije
Zaključen je predstečajni postupak za DIV GRUPU. Visoki trgovački sud odbio je dvije žalbe i zaključio da je DIV GRUPA namirila sve nesporne tražbine i troškove postupka te osigurala eventualnu isplatu spornih tražbina.
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