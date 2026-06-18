Zbog dva promila proračuna tjednima traju rasprave, sastanci i pritisci

Država je, s jedne strane, smanjivala neka porezna opterećenja; s druge strane, sada traži nove prihode

Novi čelni čovjek Udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić nije imao 100 dana prilagodbe na svojoj novoj poziciji. Preuzeo je tu funkciju u turbulentnoj smjeni donedavnog predsjednika koji je izbačen iz UGP-a i odmah nakon toga morao stati na prvu liniju obrane od Vladinih antiinflacijskih mjera. Samardžić trenutačno pliva između obiteljskih, političkih, poslovnih obveza u IT tvrtki AltiBiz i medijskih upita, no čini se da to za sada radi prilično smireno i vješto te s punom potporom osnivača UGP-a.

Izabrani ste za predsjednika UGP-a prije manje od mjesec dana, a već ste se našli usred vatre. Jeste li očekivali tako turbulentan početak mandata?

– Iskreno, očekivao sam razdoblje tranzicije i konsolidacije. Mislio sam da ćemo se neko vrijeme baviti unutarnjim pitanjima, planovima i razvojem. Nedavno smo održali uspješnu konferenciju o obiteljskom poduzetništvu i razgovarali o novim projektima. Međutim, evo nas ponovno na barikadama. S politikom izgleda nikad nije dosadno.

Kakav su dojam na vas ostavili predstavnici Vlade na zajedničkom sastanku? Što je, po vama, stvarni razlog poreznih izmjena za paušalne obrtnike i iznajmljivače?

– Činilo mi se da su bili iznenađeni reakcijom poduzetnika na najavljene porezne izmjene. Također, nisam siguran da su stvarni motivi ovih mjera isti kao oni koji se javno predstavljaju. Država je, s jedne strane, smanjivala neka porezna opterećenja; s druge strane, sada traži nove prihode. Spominjao se manjak od oko 120 milijuna eura pa se pokušava prikupiti dio novca i na paušalnim obrtnicima, što je nekih 60 milijuna eura. Za proračun je to zanemariv iznos, a šteta može biti veća od koristi. Zbog dva promila proračuna već tjednima traju rasprave, peticija, sastanci i pritisci. No nije riječ samo o novcu.

Nego?

– Riječ je principu. Prvo, odbijamo da se ovo naziva antiinflacijskom mjerom jer veće porezno opterećenje to ne može biti. Drugo, otvara se pitanje koliko hrvatski radnik i poduzetnik ukupno izdvajaju putem poreza. Bruto je rastao mnogo brže od neto iznosa jer osobni odbici nisu pratili taj rast. U posljednje četiri godine prihodi od poreza na dohodak rasli su dvostruko brže od plaća i to želimo osvijestiti.