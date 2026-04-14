Habijan: Pretjerana EU regulativa ne smije 'ubiti' inovacije
Ministar je upozorio da se tehnologija razvija toliko brzo da regulativa postane zastarjela i prije nego što stupi na snagu
Spora europska administracija kojoj često treba između pet i sedam godina od inicijalne ideje do njezina usvajanja i stvarne primjene u nacionalnim gospodarstvima najizazovniji je dio digitalne transformacije, istaknuo je ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan na godišnjoj konferenciji 'Digitalna Hrvatska 2030.', koja se održala danas u zagrebačkom hotelu Westin u organizaciji Američke gospodarske komore.
Ministar je upozorio da se tehnologija u tom periodu razvije toliko brzo da regulativa postane zastarjela i prije nego što stupi na snagu.
- Od trenutka kada vidite određenu ideju na razini Europske komisije do trenutka kada dospije u nacionalno zakonodavstvo tehnologija je već daleko ispred - objasnio je Habijan.
Cilj je digitalizacija svih državnih usluga
Kao drugi veliki izazov naveo je pretjerani regulatorni teret koji dolazi iz EU, a koji predstavlja ogroman pritisak na sve aktere, pogotovo privatni sektor, kao i neusklađenost propisa poput Akta o digitalnim uslugama i AI akta.
Ipak, pohvalio je nedavno doneseni 'digitalni omnibus' na razini Europskog parlamenta, koji donosi prijeko potrebno pojednostavljenje pravila o umjetnoj inteligenciji i odgodu određenih pravila za visokorizične sustave. Prema njegovim riječima, potreban je balans između regulacije i inovacije, da pretjerana regulativa 'ne ubije istraživanje i razvoj'.
Uz to, naglasio je potrebu za boljom internom koordinacijom jer su različiti akti trenutno podijeljeni između Ministarstva gospodarstva i Ministarstva digitalne transformacije. Istaknuo je i važnost energetske održivosti podatkovnih centara, kojih je trenutno u Hrvatskoj tridesetak, što zahtijeva daljnja ulaganja i suradnju s ministrom gospodarstva Antom Šušnjarom.
- U skladu sa Strategijom digitalne Hrvatske do 2032. i vizijom Europskog digitalnog desetljeća, pokrenuli smo i provodimo niz ključnih projekata. Cilj je uspostaviti pouzdanu, sigurnu i interoperablinu državnu informacijsku infrastrukturu koja omogućava razvoj širokog spektra digitalnih usluga za građane i poslovne subjekte - istaknuo je Habijan.
Na primjer, Centar dijeljenih usluga ide u nadogradnju vrijednu 50 milijuna eura, a uz 483 trenutna korisnika pohranjivat će podatke svih državnih tijela uz najviše standarde kibernetičke sigurnosti. Habijan je iznio i podatak da se 86 posto postupaka za osnivanje tvrtki danas pokreće elektronički, što je rezultat nedavne digitalizacije sudskog registra, a krajnji je cilj potpuna digitalizacija svih usluga tijela državne vlasti.
U pravosuđu je najavio korištenje AI-ja kroz portal za objavu sudskih odluka i sustav koji će građanima omogućiti transparentno praćenje statusa predmeta. Trenutno se radi i na Nacionalnom planu za AI u koji je uključeno više od stotinu stručnjaka iz 55 institucija, koji rade na četiri važna područja, a to su pitanja ljudskih kapaciteta, informacijske infrastrukture za AI, etičkih načela i zakonitosti te inovacija i razvoju.
Što se tiče važne teme zaštite maloljetnika online, Habijan je istaknuo da Hrvatska dijeli zajednički stav na razini EU, a to je uvođenje tehničkog sustava verifikacije dobi. Zaključio je da moramo biti ponosni na 7500 IT tvrtki, stručnu akademsku zajednicu i visoku digitalnu pismenost građana u Hrvatskoj.
Inovacije dolaze iz poduzetništva i IT-ja
Pozicija IT sektora u Hrvatskoj tijekom godina se značajno poboljšala, istaknula je to u svom govoru i Andrea Doko Jelušić, izvršna direktorica AmChama. U geopolitičkom kontekstu, dodala je da u ovim nesigurnim vremenima 'moramo raditi na jačanju transatlantskih odnosa'. Posebno je izdvojila Inicijativu triju mora, naglasivši da će Hrvatska ove godine u Dubrovniku biti domaćin ovog važnog foruma koji spaja energetiku i digitalizaciju.
Da su u digitalizaciji i rastu ekonomije najbitniji faktor poduzetnici naglasio je u svom izlaganju Nikola Dujmović, predsjednik Uprave Spana, jer, kako je objasnio, inovacije nikada ne dolaze iz državnog aparata.
- Ne postoje države u kojima je država najinovativnija. Inovacije u društvu grade poduzetnici. Poduzetništvo je u svojoj biti ono što nosi cjelokupno društvo - poručio je Dujmović.
Prema njegovim riječima, vlada ne bi trebala pokušavati predvoditi inovacije, nego biti pouzdan partner i efikasan korisnik digitalnih rješenja koje kreira privatni sektor. Pritom je naglasio da je poduzetnik onaj tko riskira vlastitu imovinu i sigurnost obitelji kako bi svoju ideju proveo u djelo, čime izravno doprinosi razvoju cjelokupnog društva.
Kritizirao je izostanak jasne, dugoročne strategije podrške poduzetništvu u Hrvatskoj. Naime, za razliku od kratkoročnih rasprava o digitalizaciji i proračunu, Hrvatska treba višegodišnji strateški okvir koji će realno podržavati poduzetnike, a ne samo koristiti njihova rješenja, smatra Dujmović.
Prednosti, izazovi i rješenja
S druge strane, Saša Bilić, predsjednik Uprave APIS IT-a, istaknuo je niz prednosti koje Hrvatska već ima: visoku digitalnu pismenost, podatke pohranjene na vlastitoj IT infrastrukturi (podatkovnim centrima), mjere kibernetičke sigurnosti i vlastita aplikativna rješenja.
- Možemo zaključiti da je stupanj digitalne sigurnosti u Hrvatskoj na vrlo visokoj razini - rekao je Bilić.
Podsjetio je i da Hrvatska uspješno zadržava podatke svojih građana unutar vlastitih granica i na domaćoj infrastrukturi, da sav kompletan državni sustav funkcionira kroz domaća aplikativna rješenja te da u zemlji trenutno postoji oko više desetaka značajnih podatkovnih centara. Uz stalna državna ulaganja, najavljene su i snažne investicije privatnog sektora, a Hrvatska je sve više prepoznata kao atraktivna destinacija za ulaganja zahvaljujući svojoj strateškoj geopolitičkoj poziciji, iznio je Bilić.
Međutim, Goran Đoreski, direktor tvrtke Digital Realty i predsjednik Hrvatske udruge podatkovnih centara (HRDCA), upozorio je da unatoč digitalnoj pismenosti Hrvatska još uvijek ima ozbiljnih izazova, ponajprije u gradnji podatkovnih centara i energetici.
Njegova ključna poruka jest da Hrvatskoj veličina, odnosno mali broj stanovnika i malo tržište, ne moraju biti prepreka, nego prilika za bolje strateško pozicioniranje. Umjesto da se natječemo za vlastite krajnje korisnike, trebamo iskoristiti geografsku lokaciju, kvalificiranu radnu snagu i energetski kapacitet kako bismo privukli investicije sa zasićenih zapadnoeuropskih tržišta, smatra Đoreski.
- U prijenosnoj mreži imamo negdje oko 12 gigavata kapaciteta, dok u ljetnom danu trošimo negdje oko tri. Energija nije ograničavajući faktor, uvoz energije nije problem. Ono što ograničava razvoj zapadnoeuropskih gradova jest zapravo prijenosna mreža, a to nama nije prepreka - poručio je Đoreski.
Prema njegovim riječima, tzv. FLAP tržišta (Frankfurt, London, Amsterdam, Pariz) udaraju u zid energetskih kapaciteta, dok Zagreb još uvijek ima golem slobodan kapacitet. Svaki euro uložen u podatkovni centar donosi u lokalno gospodarstvo višestruku vrijednost, a prema dostupnim podacima na svaki uloženi euro vrati se čak devet eura.
- Uvijek je moguće poboljšati regulativu, ali provedba je tu u stvari važnija, a to je brže izdavanje građevinskih dozvola i brže ostvarenje priključka za struju - dodao je Đoreski, koji rješenje vidi u suradnji s globalnim igračima poput Digital Realtyja, koji već upravlja s više od 300 centara u svijetu i može podići vidljivost Zagreba, te u ubrzavanju izdavanja dozvola kako bi Hrvatska postala ključno digitalno čvorište za cijelu istočnu Europu.