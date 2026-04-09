Agenti umjetne inteligencije odavno bi otkrili Pavleka i ekipu

Zbog uznapredovale umjetne inteligencije premijeri, ministri i svi ostali službenici ubuduće neće imati izliku 'nismo znali' kad izbije neka afera s krađom javnog novca

Dok javnost čeka da se donedavni predsjednik Hrvatskoga skijaškog saveza Vedran Pavlek vrati s 'godišnjeg odmora' i istražnim tijelima objasni kako su nenamjenski trošeni milijuni eura, afera je dobila novu dimenziju. Nakon što su iz Hrvatskoga olimpijskog odbora (HOO) na čelu s dugogodišnjim predsjednikom, nekadašnjim premijerom Zlatkom Matešom više puta otklonili bilo kakvu mogućnost da je HOO mogao znati za nekontrolirano trošenje novca u Skijaškome savezu, najupornijim nezadovoljnikom zbog takvog objašnjenja pokazao se Viktor Šimunić, gradonačelnik Oroslavja.

On je od HOO-a zatražio dostavu financijske dokumentacije jer je, kako je naglasio, želio doznati na koji se način troši javni novac u nacionalnim sportskim savezima. Otvorio je pitanje HOO-ove transparentnosti i utjecaja na saveze. Poručio je kako je spreman pogledati i 'sto tisuća stranica' dokumentacije kako bi se odgovorilo kamo je nestao novac. Tražio je bankovne izvode iz 2024. i 2025.

Nema više izlika

Iz HOO-a ponovili su da se ne osjećaju odgovornima, ali ako im Agencija za zaštitu osobnih podataka dopusti, u Oroslavje će gradonačelniku iskrcati tražene dokumente, kojih će biti pun kombi. Uz dozu cinizma HOO-ovo je vodstvo naglasilo da će za čuvanje papira biti osobno odgovoran gradonačelnik Šimunić. Što je ovaj sa zadovoljstvom prihvatio, uz napomenu kako je spreman proći i sto tisuća papira za opće dobro.

Javnost, kojoj je dosta sumornih vijesti s Bliskog istoka, dobro se zabavlja loptanjem između Mateše i Šimunića. Ali to njihovo dopisivanje ima još jednu razinu korisnosti. Dobar je povod da se u zahtjeve za otkrivanje nezakonitog trošenja javnog novca uključe dostignuća deep techa. Konkretno, umjetne inteligencije.