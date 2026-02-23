Infobip ušao u izgradnju Virt8re - europskog suverenog edge clouda

Infobipov hrvatski podatkovni centar je od 2025. jedan od infrastrukturnih čvorova u prvom suverenom europskom multi-provider edge cloudu

Ako bismo u poslovnim krugovima proveli anketu što označava kratica IPCEI‑CIS, rijetki bi znali točno odgovoriti. Takva je jednostavno sudbina većine birokratskih kratica koje proizvodi EU. Iza ove kratice kriju se vrlo konkretni projekti za ostvarivanje digitalne suverenosti Europe, među čijim je ključnim ishodima Virt8ra, inicijativa u kojoj je Hrvatska, zahvaljujući Infobipu, od samog početka dio procesa uspostave europske digitalne infrastrukture i digitalne suverenosti.

Riječ je o infrastrukturi koja treba donijeti prvi suvereni europski multi-provider edge cloud. Drugim riječima, to je sustav koji bi trebao osigurati sigurnost podataka i AI-as-a-service resurse za javne i privatne korisnike u Europi. Zasad je pozicionirana u šest članica EU-a (Hrvatskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj, Poljskoj, Sloveniji i Španjolskoj), pri čemu se u Hrvatskoj koristi infrastrukturom Infobipa.

– Virt8ra je europska inicijativa za neovisnu mrežnu infrastrukturu koja se proteže od ruba mreže do čvorova u oblaku i djeluje unutar okvira IPCEI-CIS projekta kojeg je EU najavio krajem 2023. godine. Ovaj projekt podržava istraživanje i razvoj prvog interoperabilnog i otvorenog europskog ekosustava za obradu podataka u cloudu i na rubu mreže – rekao nam je Damir Prusac, potpredsjednik Infobipa za istraživačka partnerstva.