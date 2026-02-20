opinion maker
Za Hrvatsku je pitanje Mercosura posebno osjetljivo
20. veljače 2026.
foto Shutterstock
Otvaranje tržišta južnoameričkim proizvođačima pojačava konkurenciju u segmentima u kojima RH ima izvozne prednosti: govedini i piletini
Piše: Zvjezdana Blažić, Geja savjetovanje
Nakon više od dvadeset godina pregovora Europska komisija u siječnju je zaključila dva strateški važna trgovinska sporazuma: sa zemljama Mercosura (Argentina, Brazil, Paragvaj i Urugvaj, uz očekivano pristupanje Bolivije) te Indijom. Tako je napravila jedan od najvažnijih iskoraka u trgovinskoj politici posljednjih desetljeća i otvorila velika tržišta za europske proizvode, ali i novu konkurenciju na europskome tržištu.
