opinion maker

Za Hrvatsku je pitanje Mercosura posebno osjetljivo

20. veljače 2026.
farma, farmer, krava, govedo, stoka
foto Shutterstock
Lider
Lider

Otvaranje tržišta južnoameričkim proizvođačima pojačava konkurenciju u segmentima u kojima RH ima izvozne prednosti: govedini i piletini

Piše: Zvjezdana Blažić, Geja savjetovanje

Nakon više od dvadeset godina pregovora Europska komisija u siječnju je zaključila dva strateški važna trgovinska sporazuma: sa zemljama Mercosura (Argentina, Brazil, Paragvaj i Urugvaj, uz očekivano pristupanje Bolivije) te Indijom. Tako je napravila jedan od najvažnijih iskoraka u trgovinskoj politici posljednjih desetljeća i otvorila velika tržišta za europske proizvode, ali i novu konkurenciju na europskome tržištu.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Europska Unija#Mercosur#Trgovinski Sporazumi#Poljoprivreda#Hrvatska#Indija#Konkurencija#Izvoz#Uvoz#Zaštita Okoliša
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right