Za Hrvatsku je pitanje Mercosura posebno osjetljivo

Otvaranje tržišta južnoameričkim proizvođačima pojačava konkurenciju u segmentima u kojima RH ima izvozne prednosti: govedini i piletini

Piše: Zvjezdana Blažić, Geja savjetovanje

Nakon više od dvadeset godina pregovora Europska komisija u siječnju je zaključila dva strateški važna trgovinska sporazuma: sa zemljama Mercosura (Argentina, Brazil, Paragvaj i Urugvaj, uz očekivano pristupanje Bolivije) te Indijom. Tako je napravila jedan od najvažnijih iskoraka u trgovinskoj politici posljednjih desetljeća i otvorila velika tržišta za europske proizvode, ali i novu konkurenciju na europskome tržištu.