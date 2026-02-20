CVC izlazi iz D-Marina: Hrvatska u igri teškoj milijardu eura

CVC Capital Partners je angažirao bankare iz Goldman Sachsa za razmatranje prodaje 26 marina na Mediteranu i Bliskom istoku

Nautički sektor u Europi nalazi se pred jednom od najvećih transakcija u posljednjih nekoliko godina. Investicijski fond CVC Capital Partners je, prema pisanju Bloomberga, angažirao američkog bankarskog diva Goldman Sachs kao savjetnika za prodaju grupe D-Marin, jednog od najvećih međunarodnih operatera luksuznih marina koji upravlja mrežom od 26 lokacija na Mediteranu i Bliskom istoku, a čak četiri njihove marine nalaze se u Hrvatskoj. Vrijednost cijele operacije procjenjuje se na oko milijardu eura, a sam je proces zasad u ranoj fazi i nije sigurno da će rezultirati transakcijom.

I Lider je danima prije objave znao da se priprema prodaja i radili smo na ovoj priči. Na naš upit fondu CVC je li točno da su u pokrenuli proces prodaje samo su kratko odgovorili da nemaju komentara.

Podsjetimo, fond CVC je D-Marin preuzeo 2020. od turske Doğuş grupe. Od tada su portfelj agresivno širili, početnih nekoliko lokacija narasli su na mrežu od 26 marina u osam zemalja, a osim marina u Hrvatskoj, u njihovom su vlasništvu i marine u Grčkoj, Turskoj, UAE, Italiji, Francuskoj, Španjolskoj i odnedavno Albaniji.

Oko 10 posto hrvatskog tržišta

Što se Hrvatske tiče, D-Marin kod nas upravlja s četiri marine. D-Marin Dalmacija (Sukošan), najveća marina na Jadranu s oko 1.200 morskih vezova, D-Marin Mandalina (Šibenik), koja je orijentirana na veće jahte i superyacht segment, D-Marin Borik u Zadru te D-Marin Tribunj. Ukupan kapacitet hrvatskog portfelja prelazi 2.000 vezova.

S obzirom na procijenjenih oko 19.000 vezova u lukama nautičkog turizma u Hrvatskoj, D-Marin drži oko deset posto tržišta po kapacitetu, ali znatno veći udio u premium segmentu.