CVC izlazi iz D-Marina: Hrvatska u igri teškoj milijardu eura

20. veljače 2026.
Aerial photography of beautiful D-Marin Marina Mandalina in Sibenik, main marina in the town. Modern port for sailing yachts, catamarans and motor yachts
Ksenija Puškarić
Ksenija Puškarić

CVC Capital Partners je angažirao bankare iz Goldman Sachsa za razmatranje prodaje 26 marina na Mediteranu i Bliskom istoku

Nautički sektor u Europi nalazi se pred jednom od najvećih transakcija u posljednjih nekoliko godina. Investicijski fond CVC Capital Partners je, prema pisanju Bloomberga, angažirao američkog bankarskog diva Goldman Sachs kao savjetnika za prodaju grupe D-Marin,  jednog od najvećih međunarodnih operatera luksuznih marina koji upravlja mrežom od 26 lokacija na Mediteranu i Bliskom istoku, a čak četiri njihove marine nalaze se u Hrvatskoj. Vrijednost cijele operacije procjenjuje se na oko milijardu eura, a sam je proces zasad u ranoj fazi i nije sigurno da će rezultirati transakcijom.

I Lider je danima prije objave znao da se priprema prodaja i radili smo na ovoj priči. Na naš upit fondu CVC je li točno da su u pokrenuli proces prodaje samo su kratko odgovorili da nemaju komentara. 

Podsjetimo, fond CVC je D-Marin preuzeo 2020. od turske Doğuş grupe. Od tada su portfelj agresivno širili, početnih nekoliko lokacija narasli su na mrežu od 26 marina u osam zemalja, a osim marina u Hrvatskoj, u njihovom su vlasništvu i marine u Grčkoj, Turskoj, UAE, Italiji, Francuskoj, Španjolskoj i odnedavno Albaniji.

Oko 10 posto hrvatskog tržišta

Što se Hrvatske tiče, D-Marin kod nas upravlja s četiri marine. D-Marin Dalmacija (Sukošan), najveća marina na Jadranu s oko 1.200 morskih vezova, D-Marin Mandalina (Šibenik), koja je orijentirana na veće jahte i superyacht segment, D-Marin Borik u Zadru te D-Marin Tribunj. Ukupan kapacitet hrvatskog portfelja prelazi 2.000 vezova.

S obzirom na procijenjenih oko 19.000 vezova u lukama nautičkog turizma u Hrvatskoj, D-Marin drži oko deset posto tržišta po kapacitetu, ali znatno veći udio u premium segmentu.


