Peleti se rasprodaju prije zime, proizvođači već brinu za sirovinu

Potražnja za peletima i ove je godine velika, a proizvođači upozoravaju na sve težu nabavu sirovine i snažnu konkurenciju iz susjedstva

Napokon je osvježilo, nakon možda nikad dugotrajnijih vrućina na našem području. Pad temperature i kiše podsjetili su nas na to da postoji i zima te da onaj tko o tome nije mislio već treba početi tražiti sirovinu za ogrjev, pogotovo oni koji se griju na pelete, jer iskustvo iz prethodne zime govori što znači osigurati ih na vrijeme.

A tu su i iskustva iz prijašnjih godina, primjerice zime 2022./2023., kada je velika količina tog ogrjeva otišla u izvoz. Cijene su porasle zbog toga, ali i zbog rata između Ukrajine i Rusije, tj. krize s energentima. Tada je najveći proizvođač peleta u Hrvatskoj, RST-Pellet, u suradnji s delničkom gradskom vlašću financijski i ogrjevno ugroženim građanima podijelio vaučere (svaki vrijedan 130 eura, tj. tisuću tadašnjih kuna). Dijelila su se najviše četiri vaučera po domaćinstvu, što je bila ušteda od 520 eura, tj. 4000 kuna. Ukupno je bilo podijeljeno tisuću vaučera, dakle RST-Pellet Delničanima je donirao milijun kuna (130 tisuća eura).