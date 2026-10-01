Potpisan najveći ugovor u povijesti HŽ-a vrijedan 900 milijuna eura

HŽ je s tvrtkom Afcons Infrastructure potpisao ugovor za obnovu pruge te izgradnju drugog kolosjeka na relaciji Dugo Selo - Novska

Željeznička infrastruktura na relaciji Dugo Selo - Novska ide u obnovu, ali i dobiva drugi kolosijek. Za taj je projekt osigurano čak 900 milijuna eura, a riječ je o najvećem ugovoru u povijesti Hrvatskih željeznica (HŽ).

Ugovor je potpisan danas u Banskim dvorima, projekt je dio transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač radova je indijska kompanija Afcons Infrastructure. Osim obnove pruga, uključuje i dio rekonstrukcije na županijskim cestama. Radovi bi trebali trajati pet godina i deset mjeseci. Tada bi vlakovi moderniziranom dionicom trebali prometovati brzinom do 160 kilometara na sat. Početak radova očekuje u prvoj polovici sljedeće godine.

Pruga se nalazi na pravcu zapad - istok i trebala bi povećati učinkovitost koridora koji povezuje Hrvatsku sa Srbijom i dalje prema istoku.

Ugovor o građenju potpisali su predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić, direktor za razvoj poslovanja u Afcons Infrastructure Limited Kshitiz Ravi Bhasker i izvršni potpredsjednik tvrtke Afcons Infrastructure Limited i direktor projekta u Hrvatskoj Udai Veer Singh.Ugovor o nadzoru potpisali su Lončarić i direktor tvrtke Eptisa Adria Josip Ćorić.

Potpisivanju je svjedočio i premijer Andrej Plenković koji je izjavio da se radi o još jednom velikom ulaganju u modernizaciju željezničke infrastrukture.

– Dionica Dugo Selo - Novska, koja je sve skupa duga 83 kilometra, ima tu čast da bude jedna od posljednjih kapitalnih dionica željezničkih pruga u Hrvatskoj i da od jednokolosiječne postane dvokolosiječna. To je najvažnija politička poruka ovoga projekta koji se dugo čekao i za koji smo osigurali sredstva iz Instrumenta za povezivanje Europe, iz kohezijskih fondova EU-a. Projekt je vrijedan gotovo 900 milijuna eura – naglasio je Plenković.

Projekt će, kazao je, biti izazov i za HŽ Infrastrukturu kao nositelja, ali i za indijsku kompaniju za koju je rekao da ima dobre reference.

Velika ulaganja u željeznicu

Plenković je podsjetio na trenutačna velika ulaganja u željezničku infrastrukturu. Spomenuo je i projekt od Dugog Sela do mađarske granice koji je pred završetkom, što bi uz modernizaciju pravca od Zagreba preko Karlovca do Rijeke Hrvatsku potpuno učvrstilo na međunarodnim željezničkim koridorima.

Time bi, smatra Plenković, Hrvatska, zahvaljujući i Jadranskoj obali, mogla predstavljati mediteranska vrata srednje Europe. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković istaknuo je da se radi o najvećem ugovoru u povijesti HŽ Infrastrukture.

– Radi se o velikom iznosu, velikom ulaganju i to predstavlja kontinuitet svega što radimo u posljednje vrijeme kada je riječ o prometnoj infrastrukturi – rekao je.

– Sada smo najviše koncentrirani na izgradnju i obnovu željezničke infrastrukture, a ta ulaganja danas iznose oko 1,5 milijardi eura – dodao je Butković.

Lončarić je pak pojasnio da je ugovor s indijskom tvrtkom vrijedan 677 milijuna eura, dok je ukupna vrijednost projekta, zajedno sa dokumentacijom, otkupom zemljišta, nadzorom i ostalim oko 900 milijuna eura.

– Radovi će trajati pet godina i deset mjeseci. Obuhvaćaju uz ostalo rekonstrukciju postojećeg i gradnju drugog kolosijeka, rekonstrukcije kolodvora Ivanić Grad, Popovača, Kutina i Novska, te denivelaciju više od 30 željezničko-cestovnih prijelaza. Ugradit će se i novi prometno - upravljački i signalno - sigurnosni uređaji. Nakon modernizacije brzina će tamo biti do 160 kilometara na sat – istaknuo je Lončarić, dodavši da se početak radova očekuje u prvoj polovici sljedeće godine.

Udai Veer Singh zahvalio je Hrvatskoj na časti i povjerenju da tvrtka koju predstavlja sudjeluje u tom velikom projektu. Rekao je da joj je to prvi veliki posao u Europi, te obećao da će uložiti maksimalan napor kako bi se ispoštovali zadani rokovi.

No tko stoji iza Afconsa?

O Afconsu smo u Lideru već pisali. Afconsov dolazak na hrvatsko tržište označava njihov prvi veliki iskorak u Europi, za što je ključan poticaj dao prošlogodišnji posjet premijera Narendre Modija Zagrebu. Afcons je tada predao nekoliko izdašnih ponuda za cestovne i željezničke projekte, a ugovor za prugu Dugo Selo – Novska postao je njihova najveća međunarodna narudžba do sada. Ovaj posao ujedno simbolizira širi pokušaj Indije da se, po uzoru na raniju prisutnost Kine u regiji, pozicionira na europskom infrastrukturnom tržištu i to upravo preko Hrvatske kao članice Europske unije.

Riječ je o građevinskoj i inženjerskoj tvrtki iz Mumbaija s dugom tradicijom, koja je dio poznate Shapoorji Pallonji grupe u vlasništvu obitelji Mistry. Iako u Europi tek treba potvrditi svoje sposobnosti, Afcons raspolaže impresivnim portfeljem tehnički zahtjevnih projekata u Aziji i Africi — od tunela i mostova u Himalaji do lučkih i željezničkih radova. Unatoč tome, posao na hrvatskoj pruzi predstavlja izniman zalogaj za kompaniju jer iznos ugovora čini više od polovice njezinih godišnjih prihoda i petinu ukupne knjige narudžbi, koja je inače dominantno vezana uz indijski javni sektor.

Osim same veličine projekta, poslovanje prate i određeni rizici povezani s financijskim pritisci i dugovima matične grupacije, kao i pravni sporovi te arbitraže oko kasno isporučenih radova na pojedinim inozemnim gradilištima. Ipak, ti izazovi ne osporavaju stručnost Afconsa, već naglašavaju važnost i osjetljivost ovog pothvata. Za Afcons je ova dionica ključan ispit za otvaranje daljnjih europskih natječaja, dok za Hrvatsku ostaje test hoće li se strateški važna željeznička infrastruktura uspješno realizirati unutar zadanih rokova i standarda.