Vivax otvorio showroom u Zagrebu, širi se u Italiju i Francusku

Vladimir Brkljača, član Uprave M San Grupe, najavio je daljnje širenje brenda na europskim tržištima, prvenstveno u segmentu rashladnih uređaja

Sukladno novom, lani usvojenom, modelu poslovanja M San grupe koji, među ostalim, podrazumijeva razvoj Vivaxa kao zasebno organiziranog brenda s fokusom na podizanje pozicije u kategorijama različitih uređaja za kućanstvo te daljnju ekspanziju na europska tržišta, na Radničkoj cesti u Zagrebu otvoren je Vivax Showroom.

Radi se o trgovini u kojoj je zastupljeno sve najbolje i tehnološki najnaprednije što se prodaje pod brendom Vivax, ali gdje, za razliku od običnih trgovina kupci mogu na licu mjesta isprobati svaki uređaj ili barem dobiti najpreciznije informacije o njima.

Mogućnost razgledavanja, usporedbe i isprobavanja proizvoda trebala bi kupcima olakšati odabir odgovarajućeg modela iz ponude prodajnih partnera. Showroom tako nadopunjuje postojeću partnersku mrežu prostorom posvećenim demonstraciji proizvoda i boljem razumijevanju njihovih prednosti. Prostor je osmišljen i za edukacije prodajnog osoblja, partnera, predstavljanja novih proizvoda te stvaranje digitalnih sadržaja koji će poduprijeti promociju branda i prodajne aktivnosti partnerske mreže.

Dvije nove platforme

- Želimo da kupac razumije što dobiva odabirom Vivax proizvoda, a da naši partneri imaju znanje i alate za kvalitetno predstavljanje tog proizvoda - izjavio je Vladimir Brkljača, član Uprave M San Grupe zadužen za Vivax segment poslovanja.

Brkljača je ujedno najavio daljnje širenje brenda, prvenstveno u segmentu rashladnih uređaja, na europskim tržištima. Nakon otvaranja vlastitih kompanija u Španjolskoj, Grčkoj i Albaniji tijekom posljednjih godinu dana, za iduću je godinu planirano daljnje širenje prisutnosti u Italiji i Francuskoj.

Treća predstavljena novina su dvije Vivax platforme. Platforma Vivax Home krajnjim korisnicima omogućuje da na jednom mjestu odaberu i kupe klimatizacijski uređaj, organiziraju njegovu dostavu te pronađu i odaberu instalatera ili servisera, čime se u jednostavniji postupa pojednostavljuje proces od kupnje uređaja do njegove montaže i održavanja.

Platforma Vivax Pro pak je namijenjena profesionalnim instalaterima i serviserima te omogućuje zaprimanje rezervacija za montažu i servis klimatizacijskih uređaja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, uz planirano skoro širenje na ostale države regije. Instalaterima i serviserima olakšava povezivanje s korisnicima i organizaciju poslova te pruža dodatni kanal za dolazak do novih korisnika.