Vlada uputila u Sabor izmjene Zakona o tržištu kapitala

Očekuje se da će provedba ovog zakona smanjiti administrativno i financijsko opterećenje izdavatelja, osobito malih i srednjih tvrtki

Vlada je u utorak usvojila i uputila u saborsku proceduru prijedlog izmjena i dopuna Zakona o tržištu kapitala od kojih se očekuje smanjenje administrativnog i financijskog opterećenja izdavatelja vrijednosnih papira, osobito u malom i srednjem gospodarstvu

- Očekuje se da će provedba ovog zakona smanjiti administrativno i financijsko opterećenje izdavatelja, osobito malih i srednjih, ubrzati i pojednostaviti postupke javnih ponuda i uvrštenja, te povećati transparentnost i zaštitu ulagatelja – rekao je na sjednici vlade ministar financija Tomislav Ćorić.

Uz jačanje likvidnosti i konkurentnosti tržišta kapitala, ministar smatra da će ove promjene povećati transparentnost i zaštitu ulagatelja te pravnu sigurnost.

Ministar je pojasnio da se izmjene temeljnog zakona tržišta kapitala donose radi usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije vezanom za bonitetni nadzor investicijskih društava te bonitetne zahtjeve za njihove uprave i nositelje ključnih funkcija.

- Naše zakonodavstvo će se ovim prijedlogom ustraditi s takozvanim Aktom o uvrštenju u kojem se izmjenjuju ključni pravni akti u području tržišta kapitala, s ciljem povećanja konkurentnosti tržišta kapitala i ulakšavanja pristupa financiranja – kazao je Ćorić.

Predloženi zakonski tekst usklađen je i sa strateškim okvirom za razvoj tržišta kapitala u Hrvatskoj za razdoblje do 2030. godine, koji je istaknuo optimizaciju zakonodavnog okvira u cilju smanjenja regulatornog opterećenja i osiguranja konkurentnosti investicijskog okruženja.

- Istodobno, utječe se na smanjenje administrativnog i financijskog opterećenja za poduzeća, posebno za mala i srednja poduzeća, te se ubrzavaju i pojednostavljuju postupci javnih ponuda i uvrštenja na tržište – kazao je ministar financija.

Ključne predložene izmjene između ostalog se odnose na povećanje pragova za izuzeće od obveze izrade prospekta, s trenutnih osam na 12 milijuna eura, jasnija pravila o objavi važnih informacija na tržištu, kao i na bolju dostupnost podataka za ulagatelje.