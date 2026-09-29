Tomašević najavio druge opcije za odvoz otpada ako štrajk potraje

Gradonačelnik kaže da ponuda radnicima ostaje na stolu, a Grad razmatra druge mogućnosti za odvoz otpada ako štrajk potraje

Nakon što je Županijski sud u Zagrebu odbio zahtjeve Zagrebačkog holdinga i ZET-a za privremenu zabranu štrajka, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da je današnja odluka manje važna od presuda o zakonitosti samih štrajkova, koje bi trebale biti objavljene u srijedu ujutro. Današnjim odlukama sud, naime, nije odlučivao je li štrajk zakonit, nego samo treba li ga privremeno obustaviti do donošenja presude. Tomašević je ponovio da ponuda Grada i gradskih poduzeća radnicima ostaje na stolu. Prema njegovim riječima, zadržala bi se sva postojeća prava iz kolektivnih ugovora, plaće bi retroaktivno od 1. rujna porasle 4,5 posto, a slijedilo bi i dodatno usklađivanje s inflacijom, uz buduću indeksaciju plaća. Istodobno je naglasio da sudske postupke ne treba miješati s arbitražama o nužnim poslovima tijekom štrajka. Arbitraža u Zagrebačkom holdingu već traje, dok ona u ZET-u još nije počela. Grad i Uprava ZET-a tražili su da tijekom štrajka radi znatno veći dio sustava javnog prijevoza, dok je sindikalni prijedlog, prema Tomaševićevim riječima, obuhvaćao 48 radnika odnosno oko 1,5 posto zaposlenih. Gradonačelnik tvrdi da je upravo spor oko opsega nužnog prijevoza doveo do zastoja u dogovoru. Posebno je upozorio na problem odvoza otpada, koji se trenutačno obavlja samo za bolnice i pojedine ustanove. Ako štrajk potraje, rekao je, Grad razmatra različite pravne mogućnosti za alternativno organiziranje odvoza otpada, no detalje zasad nije želio iznositi.

Podsjetimo, Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjeve za određivanje privremenih mjera kojima su Zagrebački holding i ZET tražili zabranu štrajka. U oba slučaja sud je ocijenio da nije dovoljno konkretno obrazloženo kakva bi šteta mogla nastati nastavkom štrajka.

Time, međutim, još nije odlučeno o zakonitosti samog štrajka. Sud će o tome odlučiti u srijedu. Presuda o zakonitosti štrajka u Zagrebačkom holdingu trebala bi biti objavljena u 10.30 sati, a odluka u slučaju ZET-a u 11.30 sati.

ZET je od Županijskog suda zatražio zabranu štrajka i određivanje privremene mjere protiv Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Sindikata vozača i prometnih radnika ZET Zagreb te Sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatske Zagreb. Predmet je automatskom dodjelom dodijeljen sutkinji izvjestiteljici Lidiji Bošnjaković, supruzi bivšeg HDZ-ova ministra Dražena Bošnjakovića.

U odvojenom postupku Zagrebački holding također je tražio zabranu štrajka svojih radnika. Holding smatra da štrajk nije dopušten jer je nakon isteka Kolektivnog ugovora u svibnju sa sindikatima dogovoreno da će se njegove odredbe primjenjivati do sklapanja novog ugovora.

Holding je tvrdio i da bi nastavak štrajka mogao prouzročiti nenadoknadivu štetu za grad, sigurnost i zdravlje građana te promet. Sud je zahtjev za privremenom mjerom odbio jer nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati.

Pregovori gradske uprave i sindikata prethodno nisu doveli do dogovora pa se štrajk nastavlja drugi dan zaredom. Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da Grad ne može prihvatiti sindikalne zahtjeve, dok sindikati odgovornost za obustavu rada prebacuju na gradsku vlast.

Osim sudskih postupaka, u tijeku je i arbitraža o nužnim poslovima, a njezin se nastavak očekuje u srijedu.

Kako je došlo do štrajka

Spor traje mjesecima. Nakon neuspješnih pregovora i postupka mirenja sindikati ZET-a i Zagrebačkog holdinga 18. rujna najavili su štrajk za 28. rujna. Glavni prijepor su plaće i novi kolektivni ugovori.

Holding je zaposlenicima ponudio povećanje osnovice za 4,5 posto od 1. rujna te dodatno usklađivanje s inflacijom od početka 2027. Uprava tvrdi da bi sindikalni zahtjevi povećali godišnji trošak plaća za više od 34 milijuna eura. Sindikati su pak naveli da su svoje zahtjeve tijekom pregovora smanjivali te da za ZET traže povećanje osnovice od 13 posto, a za Holding 12 posto.

Dogovor nije postignut ni neposredno prije početka štrajka. Poseban spor otvoren je i oko nužnih poslova koji se moraju obavljati tijekom obustave rada, zbog čega je pokrenuta arbitraža.

Nakon današnjih odluka suda radnici Holdinga i ZET-a zasad mogu nastaviti štrajkati. Sljedeća ključna odluka stiže u srijedu, kada će Županijski sud objaviti presude o tome jesu li sami štrajkovi zakoniti.