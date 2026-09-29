Tvrtke riskiraju gubitak najboljih ljudi zbog jaza u AI vještinama

PwC upozorava da većina zaposlenika nema dovoljno pristupa učenju, dok gotovo trećina najvrjednijih radnika razmišlja o odlasku

Sve izraženiji jaz u AI vještinama stvara podijeljenu radnu snagu, pri čemu većini zaposlenika prijeti zaostajanje zbog smanjenog pristupa učenju i razvoju, i to u trenutku kada se primjena umjetne inteligencije i tempo promjena na radnom mjestu ubrzano povećavaju.

PwC-ovo globalno istraživanje o očekivanjima i strahovima zaposlenika za 2026. godinu, provedeno među gotovo 50 tisuća zaposlenika u 48 zemalja i regija, pokazuje sve veće razlike u optimizmu vezanom uz razvoj karijere i iskustva zaposlenika, u okruženju obilježenom brzim promjenama, rastućim opterećenjem na poslu i sve većim pritiscima povezanima s troškovima života.

Razlika je posebno izražena među 56 posto zaposlenika koji pripadaju skupini 'operativna jezgra poslovanja', odnosno zaposlenicima čije su vještine manje tražene i koji još nisu značajno napredovali na putu usvajanja umjetne inteligencije (AI). Samo dvoje od petero zaposlenika iz te skupine smatra da ima pristup potrebnim resursima za učenje i razvoj.

S druge strane, svakodnevni korisnici umjetne inteligencije iskazuju veću razinu povjerenja u stabilnost zaposlenja, češće imaju povjerenje u menadžment te su sigurniji u svoju sposobnost razvoja novih vještina.

- Zaposlenici se suočavaju sa sve većim pritiscima uzrokovanima rastućim opterećenjem na poslu, brzim promjenama i vanjskim neizvjesnostima. No oni koji svakodnevno koriste umjetnu inteligenciju pokazuju veću razinu samopouzdanja, ambicioznosti i optimizma kada je riječ o njihovim karijerama i budućim mogućnostima. Izazov za lidere jest nastaviti razvijati te zaposlenike, ali ne nauštrb ostatka radne snage – izjavio je Pete Brown, Globalni voditelj usluga povezanih s radnom snagom u PwC-u,

Primjena AI-ja nastavlja rasti

Unatoč rastu prmjene AI-ja, značajni pritisci na zaposlenike također se povećavaju. Samo trećina navodi da im na kraju mjeseca ostaje novca, što je 8 posto manje nego godinu ranije.

Istodobno, gotovo trećina ispitanika (29 posto) smatra da danas ima znatno manju pregovaračku moć nego prije tri godine, što je više nego dvostruko u odnosu na broj onih koji se s tom tvrdnjom ne slažu. Kod zaposlenika koji rade isključivo na daljinu taj je udio veći za dodatnih 10 postotnih bodova.

Kada je riječ o najvećim rizicima za stabilnost zaposlenja, više zaposlenika kao prijetnju navodi gospodarsku nestabilnost (57 posto) nego činjenicu da umjetna inteligencija preuzima sve više zadataka (44 posto). Pripadnici generacije Z iskazuju veću zabrinutost prema svim tim pokazateljima.

Tri petine (58 posto) zaposlenika koji su doživjeli promjene na radnom mjestu smatra da je tijekom protekle godine bilo više promjena nego prethodnih godina. Gotovo trećina (27 posto) navodi da osjećaj umora ili sagorijevanja (engl. burnout) ograničava njihovu produktivnost.

Velika većina zaposlenika također navodi da je tijekom protekle godine u svom poslu morala primjenjivati nove vještine, pri čemu dvije petine (40 posto) ističe da je to bilo u velikoj ili vrlo velikoj mjeri.

Promjene se još brže odvijaju na rukovodećim razinama. Više od polovice viših rukovoditelja (51 posto) i 46 posto menadžera navodi da je u svojim ulogama primjenjivalo nove vještine, u usporedbi s 29 posto zaposlenika koji nisu na rukovodećim pozicijama i 38 posto zaposlenika na početnim razinama karijere.

No kako zaposlenici osjećaju sve veći pritisak, tako se nastavlja i rast primjene umjetne inteligencije. Gotovo dvije trećine (64 posto) zaposlenika navodi da je tijekom posljednjih 12 mjeseci koristilo umjetnu inteligenciju na poslu, što predstavlja rast od 10 postotnih bodova u odnosu na prošlu godinu. Udio onih koji svakodnevno koriste generativnu umjetnu inteligenciju porastao je s 14 posto na 22 posto. Oko tri petine zaposlenika (59 posto) očekuje da će se njihova primjena AI alata povećati tijekom sljedećih 12 mjeseci. Ta skupina navodi da im korištenje umjetne inteligencije daje energiju i osjećaj osnaženosti, a ne umora i nemoći, u omjeru približno pet prema jedan.

Rezultati istraživanja pokazuju da su svakodnevni korisnici umjetne inteligencije znatno optimističniji kada je riječ o budućnosti njihovih radnih mjesta. Njih 68 posto iskazuje povjerenje u stabilnost zaposlenja, u usporedbi s 57 posto povremenih korisnika. Također, znatno su skloniji zatražiti promaknuće (+12 postotnih bodova), imaju više povjerenja u više rukovodstvo (+15) te su sigurniji da mogu razviti nove vještine (+21).

Nova podjela radne snage

Iako zaposlenici općenito iskazuju visoku razinu povjerenja u svoju sposobnost razvoja vještina (61 posto), samo polovica njih (51 posto) navodi da ima pristup potrebnim resursima za učenje i razvoj, što predstavlja pad u odnosu na 59 posto godinu ranije. Kako bi detaljnije analizirao te razlike, PwC je zaposlenike podijelio u četiri skupine:

Predvodnici (14 posto) (engl. Frontrunners) – zaposlenici s rijetkim i traženim vještinama te snažnim AI kompetencijama

AI inovatori (18 posto) (engl. AI insurgents) – zaposlenici čije su vještine manje rijetke, ali umjetnu inteligenciju koriste za postizanje boljih rezultata

Nezamjenjivi (11 posto) (engl. Indispensables) – zaposlenici s vještinama koje poslodavci visoko cijene, ali koji još nisu značajno napredovali na putu usvajanja umjetne inteligencije

Operativna jezgra poslovanja (56 posto) (engl. The Engine Room) – zaposlenici čije vještine nisu rijetke i koji još nisu značajno napredovali na putu usvajanja umjetne inteligencije.

Poslodavci bi, prema rezultatima istraživanja, trebali posvetiti posebnu pozornost skupini „operativna jezgra poslovanja”. Manje je vjerojatno da će zaposlenici iz te skupine biti nagrađeni za primjenu umjetne inteligencije, razvoj novih vještina ili preispitivanje postojećih načina rada. Istodobno, upravo oni čine većinu radne snage te obavljaju najveći dio svakodnevnih aktivnosti unutar organizacija.

S druge strane, zaposlenici iz skupine 'predvodnika' ostvaruju značajne koristi zahvaljujući svojoj poziciji. Oni najčešće navode da su nagrađeni za preispitivanje postojećih načina rada (1,5 puta češće od globalnog prosjeka) te za razvoj novih vještina (1,2 puta češće od globalnog prosjeka). Također, za 33 postotna boda češće od ostalih zaposlenika namjeravaju zatražiti promaknuće.

Dodatan izazov za poslodavce predstavlja zadržavanje najvrjednijih zaposlenika. Gotovo trećina (29 posto) zaposlenika iz skupine 'predvodnika' navodi da je vrlo ili iznimno vjerojatno da će tijekom sljedećih godinu dana promijeniti poslodavca.

- Dok se rasprave o umjetnoj inteligenciji često vode oko tehnologije, ovo istraživanje pokazuje da je stvarni izazov prije svega ljudski. Zaposlenici osjećaju sve veći pritisak, a pristup učenju i razvoju istodobno se smanjuje. Organizacije zato trebaju promijeniti fokus s pitanja tko će najbrže usvojiti AI na pitanje kako osigurati da nitko ne zaostane. Tvrtke koje uspiju uključiti širi krug zaposlenika u procese učenja, razvoja i primjene novih tehnologija bit će u boljoj poziciji za privlačenje i zadržavanje talenata te uspješno upravljanje promjenama – zaključila je Tamara Maćašović, glavna partnerica za PwC Hrvatska i partnerica zadužena za aktivnosti vezanih za ljude i talente.