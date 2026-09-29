Nad Studencem otvoren predstečajni postupak, slijedi normalizacija poslovanja

Sud je otvorio predstečajni postupak, računi će biti odblokirani, a Uprava priznaje da su brzo širenje, slabija 2025. i pritisak na likvidnost doveli kompaniju u probleme

Taman kada je završavao brifing za novinare kojeg je sazvala Uprava Studenca s namjerom da objasni okolnosti koje su dovele do podnošenja prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka, stigla je vijest da je Studenčev vjerovnik A&G logistika 01 iznenada povukao svoj prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad Studencem, a sat vremena kasnije stigla je i vijest da je Trgovački sud u Splitu donio rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad Studencem.

- Odluka Suda važan je prvi korak prema stabilizaciji poslovanja Studenca, ali svjesni smo da je pred nama još mnogo posla. Otvaranje predstečajnog postupka daje nam strukturirani okvir u kojem možemo zajedno s vjerovnicima raditi na održivom rješenju i stvaranju uvjeta za dugoročnu stabilnost kompanije.

Naš neposredni prioritet je stabilizirati poslovanje i opskrbu, ponovno uspostaviti stabilne odnose s dobavljačima te kroz otvoren i konstruktivan dijalog s bankama, dobavljačima i drugim vjerovnicima postići održiv dogovor. Posebno zahvaljujemo našim zaposlenicima na predanosti u ovom zahtjevnom razdoblju, kao i dobavljačima, partnerima i vjerovnicima na strpljenju i suradnji. Pred nama je zahtjevan proces, ali vjerujemo u poslovanje Studenca i sada smo u potpunosti usmjereni na stvaranje uvjeta za njegov oporavak i dugoročno održivo poslovanje - izjavio je Michal Senczuk, predsjednik Uprave Studenca.

Što je pošlo po zlu?

Otvaranjem predstečajnog postupka Studenacu će biti odblokirani računi te može normalno nastaviti s poslovanjem, koje je posljednjih dana ugroženo nemogućnošću plaćanja dobavljačima uslijed čega je već došlo do obustave isporuka pojedinih dobavljača. Plaće zaposlenicima, njih oko sedam tisuća, zasad još ne kasne.

- Naš je prioritet osigurati održivo poslovanje Studenca i zaštititi ljude koji o njemu ovise. Želimo da Studenac nastavi poslovati, da sačuvamo radna mjesta, ponovno uspostavimo financijsku stabilnost i stvorimo uvjete za uredno podmirivanje obveza. Za nas je u ovom trenutku svaki dan važan - istaknuo je Senczuk, uz kojeg su na brifingu za novinare bili i Ivan Slavica, član Uprave i glavni komercijalni direktor, Matija Subašić Maras, članica Uprave zadužena za ljudske resurse te Mikolaj Chruszczewski, novoimenovani glavni financijski direktor.

Što je kompaniju koja je proteklih godina snažno rasla kroz akvizicije i otvaranje novih trgovina dovelo do traženja izlaza iz financijskih dubioza u predstečaju? Uprava je nabrojila više vanjskih i unutarnjih čimbenika koji su u kombinaciji rezultirali s dugom prema bankama od približno 450 milijuna eura.

Rast s 380 trgovina u 2018. godini na više od 1.400 trgovina u prošloj godini zahtijevao je značajna ulaganja financirana kratkoročnim kreditima; inflacija je utjecala na profitne marže; prošla se godina pokazala za Studenac mnogo lošijom nego što je Uprava planirala, djelomično zbog bojkota potrošača - djelomično zbog promjena potrošačkih navika (rast sklonosti punjenja velikih kolica, a ne košarica u malom formatu dućana, kakvi Studenčevi većinom jesu), a i očekivanja od turizma su bila mnogo veća nego što su na koncu realizirana. Poslovni rezultati u 2025. godini tako nisu bili u skladu s očekivanjima, a istovremeno nije bilo moguće produžiti kratkoročne izvore financiranja, što je dovelo do pritiska na likvidnost i rasta obveza prema dobavljačima.

Budući da vlasnik Studenca, poljski fond Enterprise Investors, nema slobodnih sredstava za Studenac, jer mu je imovina u cijelosti angažirana, predstečajni postupak jedina je opcija. Predstečajni postupak omogućio bi kompaniji da u strukturiranom okviru radi na postizanju dogovora s bankama, dobavljačima i drugim vjerovnicima te na restrukturiranju poslovanja.

Model poslovanja u osnovi ostaje isti

Unatoč tome što priznaje da poslovni model koji se temelji na širokoj mreži manjih trgovina blizu kupaca zahtijeva značajna ulaganja i pažljivo upravljanje, Uprava Studenca i dalje smatra da takav poslovni model može biti dugoročno održiv, iako ne baš na način na koji se radilo dosad.

Nije financijski kolaps došao preko noći! Prevelik broj pojedinačno neprofitnih prodavaonica prepoznat je kao problem već mnogo ranije pa je Studenac još krajem prošle godine pokrenu program poboljšanja poslovanja, kojim je, među ostalim, određeno zatvaranje 170 trgovina, od čega je stotinjak njih u međuvremenu i zatvoreno. Oko 400 zaposlenika koji su dosad ostali bez svojih radnih mjesta preraspoređeno je unutar kompanije. Od sedam tisuća Studenčevih zaposlenika, njih 23 posto strani su državljani, a Uprava tvrdi da ni njih neće otpuštati.