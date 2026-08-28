Warsh želi tiši Fed: Tržišta će morati više gledati podatke

U prvom govoru u Jackson Holeu novi šef Feda nije dao smjernice o kamatama, ali je upozorio da inflacija ostaje previsoka

Predsjednik američkih Federalnih rezervi Kevin Warsh u petak je u svom prvom govoru na godišnjem simpoziju Feda u Jackson Holeu otkako je u svibnju preuzeo dužnost poručio da je inflacija i dalje previsoka te upozorio da bi kamatne stope mogle ponovno porasti ako se ne ostvari veći napredak u smirivanju cjenovnih pritisaka.

Warsh je u dugo iščekivanom govoru u Jackson Holeu u američkoj saveznoj državi Wyoming izbjegao dati jasne smjernice o budućim potezima Feda. Nije želio ni precizirati u kojim bi okolnostima središnja banka reagirala promjenom kamatnih stopa.

Ipak, jasno je dao do znanja da ga zabrinjava činjenica da inflacija i dalje ostaje visoka.

– Iako su ovog ljeta podaci o inflaciji bili bolji od očekivanja, oni mi ne govore da su se temeljni trendovi značajno poboljšali – rekao je Warsh.

– Moramo biti sigurni da se temeljna inflacija kreće prema našem cilju, jasno i dovoljno brzo. U suprotnom, imamo još posla. To je naš posao i naša obveza koju moramo ispuniti – dodao je.

Njegove su riječi odmah odjeknule na tržištima. Burzovni indeksi se nakon govora nisu značajnije promijenili, no prinosi na američke državne obveznice znatno su porasli. Također, mnogi su sada uvjereniji da će Fed na sastanku u rujnu povećati kamatne stope, piše CNBC.

Inflacija je, prema Warshu, trenutačno glavni problem kojim bi se Fed trebao baviti. Istodobno je pokazao relativno visok stupanj povjerenja u američko gospodarstvo, rekavši da se čini snažnijim.

Kao i ranije, istaknuo je koristi od razvoja umjetne inteligencije te ocijenio da potrošnja poduzeća i kućanstava ostaje stabilna. Usporavanje zapošljavanja, rekao je, nije posljedica slabljenja gospodarstva, već stagnacije na tržištu radne snage.

Warsh je govor iskoristio i kako bi predstavio svoj pogled na način vođenja monetarne politike, pritom izbjegavajući dati konkretne naznake o tome kako bi Fed trebao postupati kako bi ostvario svoj cilj: stabilnost cijena i punu zaposlenost.

– Danas ovdje stojim predan disciplini, a ne odluci – rekao je Warsh u unaprijed pripremljenom govoru pred skupinom u kojoj su bili njegovi kolege iz Odbora za operacije na otvorenom tržištu (FOMC), kao i ekonomisti i predstavnici medija.

Vraćanje na pristup prije financijske krize

Warsh je posljednjih mjeseci bio na meti kritika zbog nejasnog pristupa monetarnoj politici, posebice u trenutku kada inflacija i dalje znatno premašuje Fedov cilj od dva posto. Posebno je kritičan prema takozvanom forward guidanceu, odnosno praksi kojom središnja banka unaprijed daje naznake o budućim potezima. Smatra da bi tržišta trebala reagirati na ekonomske podatke, a ne na izjave dužnosnika Feda.

– Možete to nazvati nacrtom... možete to nazvati kartom puta... samo nemojte to nazvati forward guidanceom – rekao je.

Njegova šira poruka bila je da Fed treba promijeniti način na koji komunicira s financijskim tržištima i javnošću.

Otkako je u svibnju preuzeo dužnost, Warsh je pokrenuo pet radnih skupina koje analiziraju različite aspekte rada središnje banke. Jedan od njegovih glavnih ciljeva pritom je smanjiti ovisnost tržišta o svakoj pojedinoj izjavi dužnosnika Feda.

– Tiši Fed, s jasnijom svrhom u komunikaciji. Fed ima ključnu ulogu u gospodarstvu i na tržištima. Naši su alati snažni. Mi određujemo smjer kratkoročnih kamatnih stopa. A sudionici na tržištu uvijek će pokušavati predvidjeti što ćemo učiniti sljedeće. Ali ne bismo trebali poticati sustav u kojem sudionici na tržištu prvenstveno gledaju prema Fedu kako bi odlučili koji će biti njihov sljedeći potez – poručio je.

Warshov pristup razlikuje se od pristupa njegovih prethodnika, koji su Jackson Hole često koristili za slanje signala o smjeru kamatnih stopa, najavu promjena u okviru monetarne politike ili predstavljanje novih pristupa vođenju monetarne politike. Na prošlogodišnjem skupu tadašnji predsjednik Feda Jerome Powell dao je naslutiti da slijede smanjenja kamatnih stopa, što je potaknulo snažan rast Wall Streeta.

Warsh, međutim, pokušava vratiti Fed na pristup kakav je prevladavao prije financijske krize, kada su tržišta dobivala manje izravne signale o budućim potezima središnje banke, a Fed se manje trudio usmjeravati njihova očekivanja.

– Tijekom svog mandata na mjestu predsjednika, moji kolege i ja nastojat ćemo izgraditi pouzdanije modele i robusnija pravila koja će usmjeravati odluke monetarne politike. To ćemo činiti svjesni da je preciznost ekonomskih prognoza još uvijek samo težnja. S obzirom na to koliko se brzo mijenjaju geopolitika, globalni lanci opskrbe i tehnologija, mudro je biti skroman u pogledu onoga što možemo, a što ne možemo znati – zaključio je.