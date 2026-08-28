Prvi put od pandemije pada privatni smještaj u Zagrebu

Broj iznajmljivača pao je 3,7 posto, novih objekata čak je 70 posto manje, a prvi put nakon 2021. više ih se zatvara nego otvara.

Nakon četiri godine kontinuiranog rasta, broj malih privatnih iznajmljivača i smještajnih kapaciteta u Zagrebu prvi je put nakon pandemije krenuo prema dolje. Prema podacima eVisitora, Zagreb je 24. kolovoza imao 2.753 registrirana iznajmljivača, 3.183 objekta i 10.458 kreveta. U odnosu na godinu prije broj iznajmljivača smanjen je 3,7 posto, objekata tri posto, a kreveta 1,4 posto.

Još je izraženiji preokret kod novih ulazaka na tržište. Od početka godine otvoreno je samo 111 novih objekata, čak 70,7 posto manje nego u istom razdoblju prošle godine. Istodobno je zatvoreno 136 objekata, pa je prvi put nakon 2021. broj zatvorenih objekata veći od broja novootvorenih. Lani je u usporedivom razdoblju slika bila potpuno drukčija: otvoreno je 379, a zatvoreno 158 objekata.

Nakon pandemijske kontrakcije zagrebačko tržište privatnog smještaja četiri je godine zaredom raslo. Broj objekata povećan je 9,5 posto u 2022., čak 16 posto u 2023., 7,8 posto u 2024. te još 4,7 posto prošle godine. Ovogodišnji minus tako prekida četverogodišnji postpandemijski rast.

Podatke o stanju na tržištu privatnog smještaja Lideru je dostavila Turistička zajednica grada Zagreba.