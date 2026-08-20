Posao od 682 milijuna eura: Zagrebački vrelovodi opet idu HEP-u?

Grad Zagreb objavio je natječaj za 20-godišnju koncesiju toplinarstva, no zbog ovisnosti o toplanama jedina realna opcija ostaje HEP

Grad Zagreb raspisao je javni natječaj za dodjelu 20-godišnje koncesije za distribuciju toplinske energije na području centralnog toplinskog sustava (CTS). Procijenjena vrijednost ugovora iznosi 682,66 milijuna eura bez PDV-a, a koncesijsko razdoblje za djelatnost koju trenutačno obavlja HEP-Toplinarstvo počinje 1. listopada 2026. godine.

Eliminacija svih ostalih igrača

Iako europska pravila o javnoj nabavi inzistiraju na transparentnom i javnom postupku odabira, Grad je uvjete postavio dovoljno visoko da eliminira manje igrače.

Potencijalni koncesionar mora dokazati minimalno 32,5 milijuna eura godišnjih prihoda, pozitivan kapital i čiste račune bez blokada, uz posjedovanje stručnog inženjerskog i tehničkog kadra te licencija. Uz to, ponuditelji moraju proći i rigorozne kriterije isključenja, a odabrana tvrtka i njezini voditelji ne smiju imati poreznih dugova, biti u stečaju niti imati pravomoćne presude za kaznena djela poput korupcije, prijevare ili pranja novca.

No, najveću težinu pri bodovanju ponuda nosi spremnost na nova ulaganja u razvoj i obnovu mreže (30 posto bodova), dok se s 25 posto vrednuje pouzdanost same isporuke topline. Sam iznos godišnje koncesijske naknade Gradu nosi tek 20 posto bodova.

Garancija od 3 milijuna eura

Grad se dodatno osigurao i po pitanju financijskih jamstava. Uz početno jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 150.000 eura (koje se predaje u obliku bankarske garancije, pologa ili zadužnice), od odabranog se partnera prije samog potpisa ugovora traži i čak tri milijuna eura teška garancija za uredno ispunjenje ugovora.

Unatoč formalno otvorenom natječaju za sve operatere iz Europske unije, struktura domaćeg sektora toplinarstva ne ostavlja prostora za stvarnu utakmicu. Koncesija obuhvaća upravljanje i održavanje mreže cijevi i podstanica, no ne uključuje proizvodnju toplinske energije.

Kako su glavna proizvodna postrojenja (TE-TO na Žitnjaku i EL-TO na Trešnjevci) u vlasništvu HEP Proizvodnje, bilo koji treći operater morao bi preuzeti rizik održavanja kilometara zagrebačke mreže, dok bi istovremeno u potpunosti ovisio o nabavi toplinske energije od svog izravnog konkurenta.

Imajući u vidu da je HEP-Toplinarstvo i dosad upravljalo mrežom te u nju investiralo značajna sredstva, uključujući i EU projekte revitalizacije vrelovoda, ishod ovog javnog poziva u poslovnim je krugovima doživljen kao čista formalnost.

Rok za dostavu ponuda u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN RH) je 24. kolovoza 2026. do 12:00 sati.