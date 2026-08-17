Nije dovoljno biti najjeftiniji: Naručitelj odbio ekstremno nisku ponudu

Ponuđač je poslao ponudu vrijednu manje od desetine procijenjene vrijednosti posla, no javni naručitelj postupio je savjesno

Nedavno je na LinkedInu Ivan Markić, suvlasnik i direktor tvrtke Prona-grad, komentirao jednu odluku povezanu s javnom nabavom. Zanimljiva je zato što nam pokazuje kako se odgovorno treba ponašati javni naručitelj i apsolutno je pravedna u odnosu na ostale natjecatelje na tome javnom natječaju.

Naime, raspisan je natječaj za voditelja projekta gradnje OŠ Dugo Selo. Ponuđač je poslao iznimno nisku ponudu – od 24.700 eura – za posao od 19 mjeseci koji je procijenjen na 363.720 eura. U nastavku Markić piše da je naručitelj (Zagrebačka županija) zahtijevao objašnjenje postavivši ponuđaču dva konkretna pitanja: a) 'Kako ćete s toliko niskom cijenom izvršavati ugovor koji traje 19 mjeseci?' i b) 'Koliko će vremena voditelj projekta provoditi na gradilištu?'