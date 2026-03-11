Zamjena za Kinu koja je otpornija na sankcije i rizik izolacije

Alternativni azijski ekosustav od 14 ekonomija prostor je u kojemu multinacionalne korporacije traže novo mjesto za vlastiti kapital

Posljednji tjedni zime 2026. ostat će zapamćeni kao trenutak kada je globalna ekonomija prestala vjerovati u stabilnost. Izvještaji koji pristižu s Bliskog istoka katastrofalni su, ljudskih je žrtava sve više, a geopolitički analitičari upozoravaju da je regija na rubu totalnog rata bez jasne izlazne strategije. Hormuški tjesnac, kroz koji prolazi petina svjetske nafte i ukapljenog plina, pod stalnom je prijetnjom blokade.