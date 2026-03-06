kompanija Stanić beverages

Izgledno objedinjavanje proizvodnje sokova, vode, alkohola i piva

6. ožujka 2026.
Svjetlan Stanić

Svjetlan Stanić

jedini je vlasnik Stanić Grupe, službene vlasnice Stanić Beveragesa

foto
Manuela Tašler
Manuela Tašler

Pitanje je vremena kad će Stanić Grupa Maraskine brendove i Juicy prestati tretirati zasebno, a u tekućem portfelju je i Bihaćka pivovara

Poslovno carstvo bosanskohercegovačkog poduzetnika Svjetlana Stanića, u kojem je sedam tvrtki, u najkraćem se može podijeliti na dvije osnovne djelatnosti (distribuciju i proizvodnju pića) te na dva domicilna tržišta (BiH i Hrvatska), a sve međusobno vlasnički, proizvodno i distribucijski isprepleteno. Sjedišta njegovih četiriju tvrtki nalaze se u BiH, a u Hrvatskoj je sjedište Stanić Grupe (u Splitu) te tvrtki Maraska (u Zadru) i Stanić Beverages, do prošlog ljeta sa sjedištem na zagrebačkom Žitnjaku, a od tada u novom reprezentativnom prostoru u poslovnom tornju Cibona.

Svjetlan Stanić jedini je vlasnik Stanić Grupe, koja je službeni vlasnik Stanić Beveragesa, tvrtke koja u svom vlasništvu ima sto posto udjela u tvrtki Stanić Beverages Kreševo, u rodnom mjestu Svjetlana Stanića u BiH, te 98,75 posto Maraskinih dionica. Stanićeve tvrtke u Hrvatskoj u 2024. godini zajedno su ostvarile nešto više od 63 milijuna eura poslovnih prihoda, u čemu je Stanić Beverages participirao s 35,7 milijuna eura, što je bio rast od čak 52 posto u odnosu na godinu prije. Ukupan prihod Stanić Beveragesa bio je oko pola milijuna eura veći te je iznosio 36,2 milijuna eura.

Prividni pad prihoda

Međutim, kada se gledaju podaci o financijskom poslovanju tvrtke Stanić Beverages u razdoblju od 2020. do 2024. godine na servisu Poslovna Hrvatska, ispada da je tvrtka u 2024. godini ostvarila oko 6,7 milijuna eura manji ukupni prihod nego godinu prije, štoviše da je preklani imala ukupni prihod manji nego i u 2022. godini. No, kako su nam objasnili iz tvrtke, riječ je o prividnom padu prihoda koji proizlazi iz promjene računovodstvenog standarda jer je tvrtka, s obzirom na rast poslovanja i svoju veličinu, tijekom 2024. godine prešla s lokalnih računovodstvenih standarda na MSFI (Međunarodne standarde financijskog izvještavanja), što je utjecalo na način priznavanja prihoda.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Stanić Grupa#Industrija Pića#Izvoz#Poslovna Ekspanzija#Maraska#Bihaćka Pivovara#Juicy#Investicije#Menadžment#Distribucija
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right