Izgledno objedinjavanje proizvodnje sokova, vode, alkohola i piva

Pitanje je vremena kad će Stanić Grupa Maraskine brendove i Juicy prestati tretirati zasebno, a u tekućem portfelju je i Bihaćka pivovara

Poslovno carstvo bosanskohercegovačkog poduzetnika Svjetlana Stanića, u kojem je sedam tvrtki, u najkraćem se može podijeliti na dvije osnovne djelatnosti (distribuciju i proizvodnju pića) te na dva domicilna tržišta (BiH i Hrvatska), a sve međusobno vlasnički, proizvodno i distribucijski isprepleteno. Sjedišta njegovih četiriju tvrtki nalaze se u BiH, a u Hrvatskoj je sjedište Stanić Grupe (u Splitu) te tvrtki Maraska (u Zadru) i Stanić Beverages, do prošlog ljeta sa sjedištem na zagrebačkom Žitnjaku, a od tada u novom reprezentativnom prostoru u poslovnom tornju Cibona.

Svjetlan Stanić jedini je vlasnik Stanić Grupe, koja je službeni vlasnik Stanić Beveragesa, tvrtke koja u svom vlasništvu ima sto posto udjela u tvrtki Stanić Beverages Kreševo, u rodnom mjestu Svjetlana Stanića u BiH, te 98,75 posto Maraskinih dionica. Stanićeve tvrtke u Hrvatskoj u 2024. godini zajedno su ostvarile nešto više od 63 milijuna eura poslovnih prihoda, u čemu je Stanić Beverages participirao s 35,7 milijuna eura, što je bio rast od čak 52 posto u odnosu na godinu prije. Ukupan prihod Stanić Beveragesa bio je oko pola milijuna eura veći te je iznosio 36,2 milijuna eura.

Prividni pad prihoda

Međutim, kada se gledaju podaci o financijskom poslovanju tvrtke Stanić Beverages u razdoblju od 2020. do 2024. godine na servisu Poslovna Hrvatska, ispada da je tvrtka u 2024. godini ostvarila oko 6,7 milijuna eura manji ukupni prihod nego godinu prije, štoviše da je preklani imala ukupni prihod manji nego i u 2022. godini. No, kako su nam objasnili iz tvrtke, riječ je o prividnom padu prihoda koji proizlazi iz promjene računovodstvenog standarda jer je tvrtka, s obzirom na rast poslovanja i svoju veličinu, tijekom 2024. godine prešla s lokalnih računovodstvenih standarda na MSFI (Međunarodne standarde financijskog izvještavanja), što je utjecalo na način priznavanja prihoda.