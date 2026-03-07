Željeznice u investicijskom valu od šest milijardi eura

HUP: Unatoč rekordnim ulaganjima i rastu izvoza, radovi, skupi troškovi i spore granice smanjuju konkurentnost hrvatskog teretnog prometa

Željeznički sektor jedan je od strateških sektora naše ekonomije sa snažnom izvoznom orijentacijom (66 posto poslovnih prihoda) gdje su do 2035. planirana ulaganja od oko šest milijardi eura u rekonstrukciju, obnovu i modernizaciju 50–60 posto željezničke mreže, stoji u analizi koju u zadnjem HUP-ovom Fokusu tjedna potpisuju Jakov Jerman i Dubravko Ćuk.

Željeznički promet time, kako ističu, prolazi kroz najveći investicijski ciklus u posljednjih nekoliko desetljeća, a željeznički teretni sektor zapošljava 1.461 radnika te je u 2024. ostvario prihode od 221 milijuna eura uz godišnji rast od 5,7 posto. Trgovinski saldo dosegnuo je 140 milijuna eura ili dva puta više nego 2021., potvrđujući izvoznu orijentaciju unatoč relativno niskoj produktivnosti sektora.

Uz najveći investicijski ciklus provode se, međutim, opsežni radovi na prugama koji privremeno usporavaju protok robe (uz probijanje rokova što pogoršava zastoje), povećavaju troškove i uzrokuju kašnjenja, čime se smanjuju pouzdanost i konkurentnost prijevoza. U 2024. godini teretni vlakovi zabilježili su pet posto nižu kilometražu u odnosu na 2021., što upućuje na smanjenje operativne aktivnosti željezničkog teretnog prometa.

Dodatni izazov su spori procesi primopredaje vlakova na granicama s trećim zemljama i dugotrajni carinski, policijski i fitosanitarni pregledi koji usporavaju logističke procese na željeznici i u lukama. Na glavnim graničnim prijelazima dnevno se preda oko 5,5 vlakova, što ograničava konkurentnost pravaca i usporava rast prometnih tokova prema srednjoj i jugoistočnoj Europi.

Snažan rast troškova željezničkog prijevoza ozbiljno ugrožava konkurentnos thrvatske ekonomije - troškovi osoblja u 2024. porasli su 22 posto na godišnjoj razini, troškovi prodane robe 44 posto, a poduzetnici pritom snose i logističke troškove bez mogućnosti utjecaja na infrastrukturne radove.

Time se smanjuje izvozni potencijal i prilike za jačanje logističke pozicije Hrvatske. Kašnjenja, dulji zastoji i preusmjeravanje tereta na cestovni prijevoz povećavaju opterećenje cesta, troškove održavanja i emisije te usmjeravaju teret prema lukama u Sloveniji i Italiji.