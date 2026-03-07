Željeznice u investicijskom valu od šest milijardi eura
HUP: Unatoč rekordnim ulaganjima i rastu izvoza, radovi, skupi troškovi i spore granice smanjuju konkurentnost hrvatskog teretnog prometa
HUP-ovi prijedlozi operativnih rješenja za željeznice
Planirana ulaganja u željezničku infrastrukturu od 2024. do 2028. iznose 1,7 milijardi eura od čega se 900 milijuna financira iz EU projekata. Trenutno je u fazi projektiranja 466 km pruge vrijedne 4,5 milijardi eura, 57 km je u pripremi za početak radova, dok se na 277 km pruge izvode radovi vrijedni 1,1 milijardi eura.
Kako Hrvatska tijekom najvećeg investicijskog ciklusa u posljednjem desetljeću ne bi izgubila postojeći potencijal željezničkog teretnog prometa, HUP predlaže sljedeće mjere:
1. Uvođenje kompenzacijskih mehanizama tijekom radova -država bi trebala djelomično subvencionirati troškove nastale zbog infrastrukturnih ograničenja i zastoja na koje prijevoznici nemaju utjecaj tijekom trajanja radova, po uzoru na modele koji se već primjenjuju u pojedinim članicama EU.
2. Ubrzanje realizacije nizinske pruge i riječkog pravca -nužna je izgradnja moderne nizinske pruge prema Rijeci, povećanje kapaciteta glavnog izvoznog koridora i uklanjanje infrastrukturnih uskih grla, budući da bez konkurentnih željezničkih pravaca luke riječkog bazena teško mogu konkurirati regionalnim lukama.
3. Administrativno rasterećenje prijevoznika -potrebno je pojednostaviti procedure ili povećati kapacitete administrativnih službi (preraspodjelom zaposlenih) u lukama i na graničnim prijelazima kako bi se ubrzali procesi utovara, istovara i kontrole vlakovnih kompozicija.
4. Bolja operativna usklađenost mjera nadležnih tijela -planiranje prometovanja potrebno je uskladiti s dinamikom radova kako bi povećanje broja vlakova rezultiralo stvarnim ubrzanjem prometa, a ne dodatnim zastojima na dijelovima mreže pod rekonstrukcijom. Uvedene mjere HŽ Infrastrukutre ne povećavaju protočnost sustava, već uzrokuju dodatne zastoje, operativna usporavanja i rast troškova prijevoznika, što već rezultira gubitkom tereta i narušavanjem konkurentnosti luka riječkog bazena te zahtjeva hitnu ponovnu analizu mjera uz uključivanje svih dionika.
Hrvatska može iskoristiti svoj izvozni potencijal samo kroz brze i konkurentne logističke koridore. U suprotnom, prednost preuzimaju regionalni konkurenti. Zato je nužno ubrzati razvoj ključnih koridora i bolje uskladiti infrastrukturne projekte s potrebama gospodarstva, komunicirajući prilikom planiranja i provedbe projekata, zaključuju u HUP-u.