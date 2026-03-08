Gruntek kreće s izvozom hrvatskog povrća u Ljubljanu, Celje i Maribor

Ulazak na susjedno tržište logičan je sljedeći korak i važan signal da hrvatske poljoprivredne inovacije imaju izvozni potencijal

Gruntek, hrvatski pretplatnički servis dostave svježeg povrća bez pesticida, započinje distribuciju u Sloveniji. Prvi dostavni punktovi, otkriva osnivač i direktor Tino Prosenik, otvaraju se u Ljubljani, Celju i Mariboru, čime Gruntek nastavlja rasti kroz povećanje proizvodnih kapaciteta i izvoz domaćeg, hrvatskog proizvoda na regionalno tržište.

Podsjetimo, Gruntek je u prethodnim godinama razvoj poslovanja strateški fokusirao na Zagreb, ujedno i najveće urbano središte u Hrvatskoj i tržište s prirodno najvećom potražnjom za svježom, lokalno uzgojenom hranom. Nakon snažnog odaziva u Zagrebu, potražnja se dodatno potvrdila i u Rijeci i Opatiji, kao i u Varaždinu.

– Napravio sam Gruntek kako bih ljudima olakšao donošenje ispravnih odluka oko prehrane. Ispravne odluke su teške – najčešće biramo ono što je brzo, praktično i ‘usput’, a taj će trend, zbog manjka vremena i novca, biti sve jači.

Gruntek je zato čvrsta odluka pojedinca – i, vjerujem, odluka koja bi trebala postati dio kolektivne svijesti: to što jedemo nije nebitno. Možemo napraviti razliku i odlučiti pobrinuti se za sebe, svoje tijelo i zdravlje na najbolji mogući način.

To znači jesti lokalno, sezonski i prirodno uzgojeno, bez pesticida, te maksimalno povećati udio povrća u prehrani. Jednom odlukom – pretplatom na Gruntek – uvodimo nekoliko promjena u život, a sve su ne samo važne, nego i krucijalne – kaže Prosenik za Lider.

Ulazak u Sloveniju, dodaje, logičan je sljedeći korak i važan signal da hrvatska poljoprivreda i inovativni modeli distribucije mogu uspješno konkurirati i izvan granica. Susjedna se zemlja također ističe visokom sviješću potrošača o štetnosti pesticida te snažnim naglaskom na lokalnu i domaću proizvodnju, zbog čega Prosenik vjeruje da je riječ o tržištu koje će domaćoj tvrtki omogućiti daljnji rast.

Podsjetimo, u njegov su poljoprivredni startup uložili Goran Mihaljević, koji je Gruntek financirao s dvjesto tisuća eura, i Mate Rimac, koji je osigurao 250 tisuća eura; zauzvrat su obojica dobila udjele u tvrtki. Gruntek je, inače, pokrenut s početnih dvjestotinjak tisuća eura, od čega je osamdesetak tisuća bio kapital Prosenikove prve tvrtke Yachtmaster Group, koja razvija rješenja za međunarodno jedrenje, i 120 eura eura kredita Erste banke. Kredit je bio tzv. bullet-loan, u kojem se, kaže Prosenik, osnovica s kamatama vrati odjednom nakon godine dana, na isteku kredita.

Gruntek je u 2024. zapošljavao petero ljudi, što je smanjenje od 50 posto u odnosu na prethodnu godinu, te je ostvario ukupni prihod veći od 820 tisuća eura, što je povećanje od 110,79 posto u odnosu na 2023. Tvrtka je poslovala s neto dobiti od gotovo 248 tisuća eura, a zanimljivo je da je to ujedno i jedina tvrtka u čijoj je vlasničkoj strukturi Mate Rimac, a da posluje s dobiti.

Iz arhive