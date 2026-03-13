Zašto se Amerikanci boje petka 13., a što pokazuju hrvatski podaci?

U SAD-u petak 13. mijenja putovanja i kupovne odluke milijuna ljudi. Provjerili smo ima li isti učinak i u Hrvatskoj

Petak trinaesti vjerojatno je najeksploatiraniji datum u novijoj povijesti, koji povezuje dva mita – o petku kao danu Isusove smrti i o broju 13, koji se u kršćanskoj tradiciji povezuje s Judom, trinaestim gostom na Posljednjoj večeri.

S petkom 13. povezan je početak krvavog progona templara u Francuskoj 1307. Postoji vjerovanje kako je Eva upravo u petak 13. pojela jabuku s Drva spoznaje, te da se istoga datuma srušila Babilonska kula.

Sve nesreće dolaze od petka 13.

Međutim, o navodnoj nesreći koja prati taj dan nema spomena sve do 19. stoljeća. Na premijeri komedije Les Finesses de Gribouille glavni junak izgovorio je 16. kolovoza 1834. rečenicu koja je postala osnovica najvećeg praznovjernog mita:

- Rođen sam u petak, trinaestog u mjesecu — otud dolaze sve moje nesreće!

Kasnije je popularna kultura taj dan 'zacementirala' nizom umjetničkih i medijskih interpretacija. Najpoznatiji je horor 'Petak 13.', koji je postao jedna od najeksploatiranijih filmskih franšiza s 12 nastavaka (ako u međuvremenu nije snimljen i trinaesti).

Numerolozi ne vide opasnost ni u broju 13 niti u petku 13. Ipak, taj dan i dalje se spominje kao posebno nesretan, što se dokumentira velikim katastrofama (koje se događaju na sve moguće dane u tjednu i datume u mjesecu), ali i malim nesretnim događajima.

Urbana legenda o Dazu Baxteru

U prigodnim tekstovima često se spominje slučaj izvjesnog Daza Baxtera iz New Yorka koji je 13. kolovoza 1976. ostao kod kuće zbog straha od petka 13., a onda je na njega pao strop i usmrtio ga. No, ova urbana legenda nema nikakvu vjerodostojnu potvrdu.

Za razliku od toga, druga forvarduša na istu temu, o 13-godišnjaku kojeg je u petak 13. kolovoza 2010. u Lowestoftu u Engleskoj pogodio grom točno u 13:13 sati potpuno je istinita i potvrđena iz više relevantnih izvora. Dječak je preživio s manjom opeklinom na ramenu, a još dvoje ljudi lakše je ozlijeđeno.

Petak 13. nije samo praznovjerna ideja, zbog koje se na taj dan ne zakazuju sastanci, i čini se sve da bi se preživjela opasnost.

Dosseyjeve procjene

Praznovjerje i strava imaju svoju cijenu. Franšiza Petak 13. sa 12 filmova zaradila je oko 466 milijuna dolara, još 40 milijuna donijela su video-izdanja, oko 20 milijuna videoigre, a ukupna vrijednost franšize s licenciranim proizvodima i ostalim pratećim sadržajima dostiže između 1,5 i 2,5 milijarde dolara.

No, Petak 13. ne donosi samo zaradu. Niz portala navodi procjene da se u SAD-u svakog petka 13. bilježi oko 900 milijuna dolara gubitaka u gospodarstvu, upravo zbog lošeg obavljanja posla zbog iracionalnog straha, dok čak oko 20 milijuna Amerikanaca na svaki petak 13. proživljava određeni strah i nesigurnost.

Prema ovim tvrdnjama američkog folklorista Donalda Dosseyja (1934. – 2016.), petak 13. rezultira padom potrošnje od oko 3,5 posto. Pa, premda nema egzaktne potvrde, činjenica je da se u SAD-u tog dana smanjuje aktivnost u sektorima u kojima ljudi osjećaju da donose 'važne' ili 'rizične' odluke — putovanja, hoteli, letovi, skupe kupnje i veliki poslovni koraci.

Najveća hrvatska praznovjerja

A kako je u Hrvatskoj? Teško je tvrditi da su Hrvati manje praznovjerni od Amerikanaca, ali ne boje se petka 13. Prema podacima Porezne uprave, tog dana ne fiskalizira se ni manje ni više računa nego tjedan dana prije i kasnije.

Mi se više borimo s nekim drugim raširenim praznovjerjima:

crna mačka pređe ti preko puta - trebaš triput pljucnuti

ne vraćaj se kući kad nešto zaboraviš

ne reži nokte nedjeljom

ne sjedi na kutu stola, jer se nećeš udati.

Kako se izliječiti od bolesti petka 13.?

Inače, već spomenuti Dossey skovao je izraze triskaidekafobija - strah od broja 13 – i paraskevidekatriaphobia - strah od petka 13.

Navodno će bolesnici (ili uplašenici) biti izliječeni ako uspiju tečno izgovoriti naziv svoje bolesti. Za liječenje imaju vremena do petka, 13. studenoga 2026.