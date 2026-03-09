CRO Dieselgate: Kako je uhićen i pušten bjegunac sa SAD-ove tjeralice

Vrhovni sud odbio je izručenje Axela Eisera SAD-u, jer je bio pušten uz jamčevinu bez oduzimanja dokumenata i već napustio Hrvatsku

Prije točno pet godina Hrvatska je odbila izručiti SAD-u bivšeg direktora Volkswagena i Audija Axela Josefa Eisera. Tako su bar sugerirale novinarske interpretacije. No, nije se tu radilo o bilo kakvom inaćenju s najmoćnijom državom na svijetu. Priča je to o (ne)efikasnosti hrvatskog pravosuđa.

Momci iz Dieselgatea

Sve je počelo aferom Dieselgate još 2015., kad je grupacija Volkswagen uhvaćena u namjernom varanju na emisijskim testovima. U milijune dizelskih VW-a i Audija ugrađen je ilegalni softver (defeat device) koji je prikazivao lažno niske emisije štetnih plinova tijekom testiranja, dok su u stvarnoj vožnji automobili zagađivali i do 40 puta više.

Volkswagen je priznao prijevaru, što je rezultiralo globalnom krizom, povlačenjima vozila i više od 30 milijardi eura kazni i odšteta. Podnesene su i kaznene prijave u SAD-u, Njemačkoj, Italiji i Južnoj Koreji, koje su rezultirale kaznenim progonom desetaka menadžera.

Najveća kazna – sedam godina

Sedam presuda je dosad pravomoćno, a najveću dosad izrečenu kaznu od sedam godina zatvora već je odslužio VW-ov menadžer u SAD-u Oliver Schmidt. Deseci menadžera još čekaju sudski pravorijek.

Među njima je i bivši CEO Volkswagena i predsjednik Nadzornog odbora Audija Martin Winterkorn. Njemu je suđenje odvojeno i odgađa se zbog zdravstvenih razloga.

Uhićen na granici u kamperu

No, vratimo se na hrvatski ogranak afere. Bivši direktor razvoja motora u Audiju i Volkswagenu Eiser uhićen je 9. lipnja 2020. na ulasku u Hrvatsku na graničnom prijelazu Kaštel. Sa suprugom je u kamperu krenuo na ljetovanje.

Bio je zatečen uhićenjem jer mu je, navodno, prije polaska na odmor u Hrvatsku rečeno da može slobodno napustiti Njemačku i smatrao je da se može slobodno kretati.

Pušten uz jamčevinu

Sljedećeg dana određen mu je ekstradicijski istražni zatvor, a 26. lipnja određena je jamčevina od 700.000 kuna (oko 93 tisuće eura). Pritvor mu je ukinut nakon što je uplatio jamčevinu.

Uz to je morao obećati da se u postupku neće kriti i da neće bez odobrenja napustiti svoje boravište uz obvezu javljanja dva puta tjedno u Policijsku postaju Puli.

Naravno, prestao se javljati policiji, konstatirano je da više nije dostupan hrvatskom pravosuđu i jamstvo je uplaćeno u proračun.

Sud mu nije oduzeo putovnicu

Kasnije je Deutsche Welle izvijestio da je Eiser jednostavno otišao iz Hrvatske – bez praćenja, bez nadzora i bez ikakve zabrane putovanja (jer mu sud nije oduzeo putovnicu).

Vratio se kući i do danas nije izručen SAD-u jer Njemačka ne izručuje svoje državljane trećim državama. Vrhovnom sudu nije preostalo ništa drugo nego da 9. ožujka 2021. prihvati Eiserovu žalbu na prvostupanjsku odluku o izručenju jer 'izručenik nije više dostupan pravosudnim tijelima Republike Hrvatske'.

Postupak protiv Eisera u Njemačkoj nikad nije pokrenut. On je među nekoliko bjegunaca iz Dieselgatea nedostupnih državama koje su pokrenule postupke.

Nije pogreška nego sudska praksa

Bjegunac s američke tjeralice koji je u Hrvatsku došao kamperom pušten je na slobodu uz jamčevinu i ostavljena mu je putovnica.

Ovo na prvi pogled izgleda kao nesvakidašnja sudska pogreška. Međutim, to je sudska praksa, pogotovu u kontekstu dvojnog državljanstva s BiH.

Braća Mamić, Dolački i Šimić

Najpoznatiji bjegunci su Zdravko Mamić, koji je pobjegao prije izricanja presude od 6,5 godina zatvora i njegov brat Zoran Mamić, koji je pobjegao prije odlaska na odsluženje kazne od četiri godine i osam mjeseci zatvora.

Po sličnom obrascu nestao je i bivši šef zagrebačke krim-policije Željko Dolački. Nije došao na izricanje presude kojom je osuđen na šest godina zatvora, i izgubio mu se svaki trag.

Dvojno državljanstvo iskoristio je i kardiokirurg Ognjen Šimić, osuđen na devet godina zatvora zbog primanja mita – nestao je prije izvršenja kazne.

Eiser – jedini slučaj turističkog bijega

Nikome od njih nisu preventivno oduzeti dokumenti. No, 'dieselgateaš' Axel Eiser ostaje jedini poznati slučaj turističkog bijega.

I pokazuje svu susretljivost Hrvatske, pa i pravosuđa, prema stranim turistima.