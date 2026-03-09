CRO Dieselgate: Kako je uhićen i pušten bjegunac sa SAD-ove tjeralice
Vrhovni sud odbio je izručenje Axela Eisera SAD-u, jer je bio pušten uz jamčevinu bez oduzimanja dokumenata i već napustio Hrvatsku
Prije točno pet godina Hrvatska je odbila izručiti SAD-u bivšeg direktora Volkswagena i Audija Axela Josefa Eisera. Tako su bar sugerirale novinarske interpretacije. No, nije se tu radilo o bilo kakvom inaćenju s najmoćnijom državom na svijetu. Priča je to o (ne)efikasnosti hrvatskog pravosuđa.
Momci iz Dieselgatea
Sve je počelo aferom Dieselgate još 2015., kad je grupacija Volkswagen uhvaćena u namjernom varanju na emisijskim testovima. U milijune dizelskih VW-a i Audija ugrađen je ilegalni softver (defeat device) koji je prikazivao lažno niske emisije štetnih plinova tijekom testiranja, dok su u stvarnoj vožnji automobili zagađivali i do 40 puta više.
Volkswagen je priznao prijevaru, što je rezultiralo globalnom krizom, povlačenjima vozila i više od 30 milijardi eura kazni i odšteta. Podnesene su i kaznene prijave u SAD-u, Njemačkoj, Italiji i Južnoj Koreji, koje su rezultirale kaznenim progonom desetaka menadžera.
Najveća kazna – sedam godina
Sedam presuda je dosad pravomoćno, a najveću dosad izrečenu kaznu od sedam godina zatvora već je odslužio VW-ov menadžer u SAD-u Oliver Schmidt. Deseci menadžera još čekaju sudski pravorijek.
Među njima je i bivši CEO Volkswagena i predsjednik Nadzornog odbora Audija Martin Winterkorn. Njemu je suđenje odvojeno i odgađa se zbog zdravstvenih razloga.
Uhićen na granici u kamperu
No, vratimo se na hrvatski ogranak afere. Bivši direktor razvoja motora u Audiju i Volkswagenu Eiser uhićen je 9. lipnja 2020. na ulasku u Hrvatsku na graničnom prijelazu Kaštel. Sa suprugom je u kamperu krenuo na ljetovanje.
Bio je zatečen uhićenjem jer mu je, navodno, prije polaska na odmor u Hrvatsku rečeno da može slobodno napustiti Njemačku i smatrao je da se može slobodno kretati.
Pušten uz jamčevinu
Sljedećeg dana određen mu je ekstradicijski istražni zatvor, a 26. lipnja određena je jamčevina od 700.000 kuna (oko 93 tisuće eura). Pritvor mu je ukinut nakon što je uplatio jamčevinu.
Uz to je morao obećati da se u postupku neće kriti i da neće bez odobrenja napustiti svoje boravište uz obvezu javljanja dva puta tjedno u Policijsku postaju Puli.
Naravno, prestao se javljati policiji, konstatirano je da više nije dostupan hrvatskom pravosuđu i jamstvo je uplaćeno u proračun.
Sud mu nije oduzeo putovnicu
Kasnije je Deutsche Welle izvijestio da je Eiser jednostavno otišao iz Hrvatske – bez praćenja, bez nadzora i bez ikakve zabrane putovanja (jer mu sud nije oduzeo putovnicu).
Vratio se kući i do danas nije izručen SAD-u jer Njemačka ne izručuje svoje državljane trećim državama. Vrhovnom sudu nije preostalo ništa drugo nego da 9. ožujka 2021. prihvati Eiserovu žalbu na prvostupanjsku odluku o izručenju jer 'izručenik nije više dostupan pravosudnim tijelima Republike Hrvatske'.
Postupak protiv Eisera u Njemačkoj nikad nije pokrenut. On je među nekoliko bjegunaca iz Dieselgatea nedostupnih državama koje su pokrenule postupke.
Nije pogreška nego sudska praksa
Bjegunac s američke tjeralice koji je u Hrvatsku došao kamperom pušten je na slobodu uz jamčevinu i ostavljena mu je putovnica.
Ovo na prvi pogled izgleda kao nesvakidašnja sudska pogreška. Međutim, to je sudska praksa, pogotovu u kontekstu dvojnog državljanstva s BiH.
Braća Mamić, Dolački i Šimić
Najpoznatiji bjegunci su Zdravko Mamić, koji je pobjegao prije izricanja presude od 6,5 godina zatvora i njegov brat Zoran Mamić, koji je pobjegao prije odlaska na odsluženje kazne od četiri godine i osam mjeseci zatvora.
Po sličnom obrascu nestao je i bivši šef zagrebačke krim-policije Željko Dolački. Nije došao na izricanje presude kojom je osuđen na šest godina zatvora, i izgubio mu se svaki trag.
Dvojno državljanstvo iskoristio je i kardiokirurg Ognjen Šimić, osuđen na devet godina zatvora zbog primanja mita – nestao je prije izvršenja kazne.
Eiser – jedini slučaj turističkog bijega
Nikome od njih nisu preventivno oduzeti dokumenti. No, 'dieselgateaš' Axel Eiser ostaje jedini poznati slučaj turističkog bijega.
I pokazuje svu susretljivost Hrvatske, pa i pravosuđa, prema stranim turistima.