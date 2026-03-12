Prva boca prodana je 12. ožujka 1894. u Mississippiju, a punionica u Zagrebu otvorena je 1968. slovensko-hrvatskim kompromisom

Dana 12. ožujka 1894. u Vicksburgu u Mississippiju, lokalni poduzetnik Joseph Biedenharn prvi je put napunio Coca-Colu u staklenu bocu i ponudio je kupcima izvan šanka soda-fontane. Taj trenutak, koji je u početku izgledao kao sitni eksperiment, otvorio je jednu od najuspješnijih priča globalnog kapitalizma.

Coca-Cola je od ‘medicinskog tonika’ koji se točio na čaše postala industrijski proizvod koji se mogao ponijeti kući, u šetnju, na vlak, u novu vrstu mobilne svakodnevice.

Više od pića

S političke strane povijesti, Coca-Cola je bila više od pića. Postala je kulturni simbol širenja američkog utjecaja. Jedan vic iz hladnoratovskog doba kaže da su Sovjeti, u trci za prestiž, htjeli ‘ofarbati Mjesec u crveno’, na što su Amerikanci mirno odgovorili — napisat će preko toga Coca-Cola.

Nije slučajno da je piće na svim kontinentima postalo sinonim za zapadnjački stil života, potrošačku kulturu i globalizaciju.

Slovensko-hrvatski kompromis

Do naših je krajeva Coca-Coli trebalo 76 godina. Tek 1967. tvrtka Slovenijavino dobiva licencu za punjenje Coca-Cole u Jugoslaviji, a punionica se smješta u Zagreb, u Sachsovu ulicu. No, to nije prošlo glatko. Večernji list u nekoliko je nastavka izvještavao o pobuni stanovnika Folnegovićevog naselja jer je tvornica dobila dio zemljišta ranije predviđenog za zeleni pojas. I u socijalizmu kapital je imao zadnju riječ.

Tako je u Zagrebu 17. rujna 1968. napunjena prva bočica 'jugoslavenske' Coca-Cole, ujedno i među prvima u tadašnjoj socijalističkoj Europi. Bio je to slovensko-hrvatski kompromis — Slovenija znanje i licencu, Hrvatska proizvodnju i distribuciju. Zemlja je tada imala specifičnu poziciju: dovoljno otvorenu prema Zapadu da prihvati svjetske brendove, ali dovoljno socijalističku da taj ulazak predstavlja veliki simbolički pomak.

Manje je poznato da se u jednom razdoblju Coca-Cola, od 1993., punila i u punionici Istravina u Rijeci.

Multiplikator lokalne ekonomije

Coca-Cola se u svojim izvještajima redovito hvali ne samo prodajnim rezultatima nego i makroekonomskim učinkom. I to opravdano. Prema Studiji o socioekonomskom utjecaju Coca-Cole u Hrvatskoj (2023.), 71 cent od svakog eura potrošenog na Coca-Colu ostaje u domaćem gospodarstvu, a ukupni izravni i neizravni doprinos doseže 387 milijuna eura, odnosno 0,5 % hrvatskog BDP-a.

Svako radno mjesto u Coca-Coli povezano je s još približno 15 radnih mjesta u širem lancu vrijednosti. Globalni brend tako poručuje da u hrvatskom kontekstu funkcionira kao realni multiplikator domaće ekonomije — od prijevoznika i pakirnica do malih trgovina.

Interes za Jamnicu?

Poslovno, Coca-Cola HBC Hrvatska posljednjih godina raste stabilno: u 2024. ostvarila je 235,5 milijuna eura prihoda, što je porast od gotovo 25 milijuna eura u odnosu na 2023., uz više od 500 zaposlenih. Kompanija je, nakon pandemijskog pada 2020., imala neprekinut uzlazni trend i u četiri je godine udvostručila prihod.

U hrvatskoj poslovnoj javnosti povremeno se spominje i mogućnost da Coca-Cola postane kupac Jamnice plus. Iz Fortenove su početkom veljače uobičajeno suzdržano izjavili da u ovom trenutku ne postoji nikakav proces prodaje kompanije Jamnica plus, ali i da je 'interes na tržištu za ovu kompaniju kontinuiran'.

Marketinška vrijednost tajne formule

Danas, 132 godine nakon prve boce u Mississippiju i 58 godina nakon prve boce u Zagrebu, Coca-Cola ostaje vjerojatno najprepoznatljiviji industrijski proizvod u povijesti. Sve je počelo s jednim poduzetnikom, nekoliko boca, dobrim osjećajem za budućnost i - tajnom formulom koja se do 2011. čuvala u trezoru banke SunTrust Bank u Atlanti.

Tada je ceremonijalno prebačena u trezor u kompanijskom muzeju koji je izložen javnosti, ali nitko nema pristup sadržaju. Posjetitelji mogu vidjeti samo vanjski dio izložbe – simbolično mjesto na kojem se drži receptura. Radi se o teškom čeličnom sefu sa sustavima kontrole pristupa, nadzora i višestrukih sigurnosnih slojeva.

Na meti pobornika zdrave prehrane

Coca-Cola tvrdi da ne postoji nijedna osoba koja zna cijeli recept napamet; umjesto toga, znanje je ‘raspršeno’ među odjelima i tehnologijama, čime se tajna čuva organizacijski. Pravi sastojci i njihove precizne količine danas se vjerojatno mogu rekonstruirati kemijskom analizom, ali misterij recepture dio je identiteta brenda.

Marketinška eksploatacija tajne daleko je veća od realne vrijednosti recepta, baš kao što je i Coca-Cola znatno vrjednija zbog spretnog marketinga nego kao gazirano piće, koje je posljednjih godina na meti pobornika zdrave prehrane.