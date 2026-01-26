Fintech 2.0: Od šarenih aplikacija do arhitekta globalnog kapitala

Ukupno financiranje je lani palo s 52,7 na 38,9 milijardi dolara, a 63 posto ukupnog kapitala u zadnjem tromjesečju usisalo je 29 kompanija

Dok se prašina slegla nakon post-pandemijskog mamurluka, fintech industrija u 2025. godini nije se samo oporavila već se redefinirala. Između tihe krize startupa u ranim fazama i spektakularnog uzleta tržišta predviđanja, rađa se novi financijski poredak u kojem AI više nije samo 'dodatak', već sam operativni sustav.

Dugo se špekuliralo hoće li 2025. biti godina konačnog obračuna za fintech. Podaci iz najnovijeg CB Insights izvještaja sugeriraju da je odgovor složeniji od običnog 'da' ili 'ne'. Svjedočimo fenomenu koji ekonomisti nazivaju 'K-oporavak' što znači da etablirani igrači i specifične tehnološke niše proživljavaju renesansu, opći broj ugovora je i dalje u blagom padu. Fintech u 2025. godini prestao je biti o masovnom prikupljanju korisnika (growth-at-all-costs) i postao je igra preciznosti, profitabilnosti i duboke tehnološke integracije, navodi se u izvješću.

Koncentracija moći

Iako je ukupno financiranje u 2025. palo na 38,9 milijardi dolara (sa 52,7 milijardi u 2024.), četvrti kvartal donio je nagli zaokret. Sa 16,4 milijarde dolara prikupljenih u samo tri mjeseca, sektor je dosegao trogodišnji vrhunac financiranja.

Međutim, taj rast nije bio ravnomjerno raspoređen i bio je uz najniži broj ugovora u posljednjih nekoliko godina. Taj mali broj ugovora znači da su investitori su postali ekstremno izbirljivi. Čak 63 posto cjelokupnog kapitala u zadnjem tromjesečju usisalo je samo 29 kompanija.

Ove 'mega-runde' od 100+ milijuna dolara pokazuju da venture capital fondovi radije daju milijarde provjerenim pobjednicima nego milijune neprovjerenim idejama. I dok su se giganti borili za milijarde, 784 manja startupa natjecala su se za ostatak kolača, što je dovelo financiranje ranih faza na višegodišnji minimum.

Era tržišta predviđanja

Možda najuzbudljiviji trend 2025. godine nije vezan uz klasično bankarstvo, već uz samu srž financija - informaciju. Tržišta predviđanja (Prediction Markets) su s periferije financijskog svijeta skočila u njegov sam epicentar. Prema podacima CB Insightsa, ovaj je sektor zabilježio eksplozivan rast financiranja od 15 puta (1.500 posto) u odnosu na prethodnu godinu, dosegnuvši ukupno 1,7 milijardi dolara uloženog kapitala.

Platforme kao što su Polymarket i Kalshi u 2025. su godini službeno postale jednorozi, ali njihova stvarna težina mjerila se u milijardama dolara likvidnosti. Polymarket je nakon posljednje runde financiranja zabilježio deveterostruki skok valuacije na 9 milijardi dolara. Kalshi je više nego udvostručio svoju vrijednost na 11 milijardi dolara nakon uspješne Serije E teške milijardu dolara. Ove platforme su osim prikupljanja milijardi, postale i svojevrsni alternativni izvor istine.

U svijetu zasićenom nepouzdanim anketama i AI šumom, financijsko klađenje na ishode (od izbora do ekonomskih indikatora) pokazalo se kao precizniji prognostičar od tradicionalnih analitičara. Fintech je ovdje pronašao novu svrhu, a to je pretvaranje kolektivne inteligencije u likvidnu imovinu, navodi izvješće.

Fintech u 2025. najvrijednije kompanije

Renesansa prekograničnih plaćanja

Što se tiče ulaganja, Sjedinjene Američke Države nastavljaju diktirati tempo s 10,9 milijardi dolara ulaganja u zadnjem kvartalu, što je više nego ostatak svijeta zajedno. Ipak, Europa (2,2 milijarde dolara) i Azija (2 milijarde $) ne posustaju, ali mijenjaju fokus. Dok se SAD fokusira na B2B SaaS i velika tržišta kapitala, Europa postaje globalni laboratorij za RegTech (regulatornu tehnologiju) i zeleni fintech.

Unatoč geopolitičkim napetostima koje bi logički trebale usporiti protok novca, sektor plaćanja ostaje najaktivnija kategorija fintecha s 535 ugovora u 2025. godini. No, prava se revolucija događa "ispod haube". Prekogranična plaćanja (Cross-border payments) doživljavaju renesansu zahvaljujući blockchain infrastrukturi, kaže izvješće.

- Korisnici više ne vide kripto-imovinu, oni vide samo trenutačni prijenos novca, dok blockchain služi kao visokoefikasni pozadinski sustav. Ovaj trend predvode tzv. 'agentni' sustavi plaćanja i ugrađeni (embedded) API-ji koji omogućuju da novac putuje brže od tradicionalnih bankarskih korelacija – navodi CB izvješće.

Fokus investitora prebacio se na platforme za upravljanje potrošnjom poduzeća (spend management) i automatizaciju financijskog zatvaranja, što potvrđuju i visoke valuacije tvrtki poput Rampa i Airwallexa.

Radna snaga 2.0

CB Insights izvještaj je posvetio dio i radnoj snazi i zapošljavanju. Izvješće tako navodi da su rastuća tržišta prema promjeni broja zaposlenih, ona koja su u srž svog poslovanja integrirala umjetnu inteligenciju. Sektor alata za financijske savjetnike bilježi rast zapošljavanja od 37 posto, a fokus je na 'copilotima' koji omogućuju jednom savjetniku da upravlja s deset puta više portfelja nego prije. Također, AI alati za automatizaciju rada u privatnom kapitalu (private equity) bilježe rast od 26,2 posto, dok srednji sloj administracije u financijama ubrzano nestaje, zamijenjen inteligentnim algoritmima.

Izvješće navodi kako je ova 'hiper-efikasnost' najočitija kada se pogledaju valuacije po zaposleniku. Primjerice, Polymarket doseže nevjerojatnih 103,4 milijuna dolara vrijednosti po zaposleniku, dok Ripple stoji na 29 milijuna dolara. Fintech više ne treba tisuće zaposlenika da bi vrijedio milijarde; treba mu tek stotinjak vrhunskih inženjera i moćan AI, zaključuje se u CB Insights izvještaju.

Gdje je kraj puta?

U 2025. godini, san o velikom IPO-u (javnoj ponudi dionica) ostao je rezerviran za rijetke jer je globalno bilo 'odrađeno' tek 62 IPO-a. Umjesto toga, dominirala je M&A aktivnost (spajanja i akvizicije) s više od tisuću sklopljenih (1030) ugovora.

U zaključku izvješća, autori navode da fintech više 'nije buntovnik koji želi srušiti bankarski sustav', već da je 'taj buntovnik odrastao i postao arhitekt'. Prema podacima CB Insightsa, fintech više nije 'alternativa' financijama, već je postao njihova neizbježna infrastruktura.

Ono što ovaj period čini povijesnom prekretnicom nije samo oporavak kapitala, već promjena paradigme. Fintech 2.0 ne traži pažnju korisnika šarenim aplikacijama, već nudi efikasnost 'ispod haube'. Također, dominacija akvizicija nad izlascima na burzu (1.030 naspram samo 62 IPO-a) jasno poručuje da je faza divljeg eksperimentiranja završena i da smo ušli u eru konsolidacije u kojoj 'pametni' kapital više ne kupuje obećanja o budućem rastu, već precizno investira u tehnologiju koja rješava stvarne probleme u realnom vremenu.

U svijetu u kojem tržišta predviđanja postaju pouzdanija od anketa, a digitalne šine brže od tradicionalne diplomacije, poruka za poslovne lidere je jasna i kaže da fintech nije trend koji treba pratiti već novi operativni sustav globalne ekonomije. Oni koji ga ne usvoje, riskiraju da ostanu zarobljeni u analognom svijetu, dok se kapital seli tamo gdje su efikasnost i tehnologija jedno te isto.