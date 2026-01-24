Tehnološki autokrati osnivaju nove gradove države

Uz parole da tako žele ubrzati inovacije u umjetnoj inteligenciji, kriptu i biotehnologiji, nadobudni tehnomilijarderi grade privatne tzv. mrežne države te privremene i povremene (pop-up) gradove bježeći od birokracije i visokih nameta

Četiri tehnološka milijardera, dok svijet tone u financijsku krizu i kaos, opušteno uživaju na snježnoj planini u američkoj saveznoj državi Utah planirajući uspostaviti novi svjetski poredak. Njihova je dvojba – trebaju li za početak preuzeti državu Salvador u Srednjoj Americi ili odmah krenuti na SAD. Riječ je o kadru iz satiričnog filma 'Mountainhead' Jesseja Armstronga, engleskog producenta 'Successiona', jedne od najpopularnijih i najnagrađivanijih serija u svijetu, snimljenog prošle godine.

Akteri filma jesu komični, ali su i aktualni jer nisu jedini koji o tome sanjaju. U stvarnosti ima sličnih pokušaja – svjetska tehnološka elita rado bi vladala profitnim gradovima državama po njihovoj 'slici i prilici' zaobilazeći postojeće zakone i demokratske mehanizme i na tome – radi. Fondovi rizičnoga kapitala koje podupiru tehnomilijarderi Peter Thiel, suosnivač PayPala, Palantir Technologiesa i Founders Funda, Marc Andreessen, koautor Mosaica, prvoga mrežnog preglednika koji prikazuje inline slike, Sam Altman, osnivač OpenAI-ja, i Brian Armstrong, suosnivač platforme za kriptovalute i glavni izvršni direktor burze kriptovaluta Coinbasea, te još neki, investirali su već stotine milijuna dolara u takve projekte kojima, navodno, žele ubrzati inovacije u umjetnoj inteligenciji, biotehnologiji i kriptu.

Propalo plutajuće društvo

Thiel je još 2008., u jeku ekonomske svjetske krize, donirao pola milijuna dolara institutu Seasteading, neprofitnoj organizaciji Patrija Friedmana, za osnivanje autonomnih 'plutajućih društava' na platformama u međunarodnim vodama. Patri Friedman unuk je Miltona Friedmana, američkog ekonomista, nobelovca i zagovornika slobodnog tržišta, te osnivača Pronomos Capitala, tvrtke rizičnoga kapitala koja ulaže u pokusne gradove države.