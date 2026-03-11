Javne financije

Od udara naftnog šoka štiti nas tankih 15 milijuna eura

11. ožujka 2026.
Tomislav Pili
Zbog simbolične proračunske zalihe poremećaji na globalnim tržištima mogli bi rezultirati dodatnim povećanjem proračunskog manjka

Bliski istok plamti u ratnom vihoru, a zbog toga bi se ozbiljno mogle zagrijati i hrvatske javne financije. Ekonomski aspekt bliskoistočnog sukoba eskalirao je nakon što se Iran odlučio na adut koji nije upotrijebio gotovo četrdeset godina – prekid plovidbe kroz Hormuški tjesnac. Žestoku reakciju tržišta nije trebalo dugo čekati. Nafta Brent već je prošloga tjedna poskupjela za 35 posto, a u ponedjeljak je cijena prešla 100 dolara. Skupa nafta (i plin) prvi su generatori inflacije, ali i ekonomske krize.

Kako su izračunali u Hrvatskoj udruzi poslodavaca, energetski šok koji rezultira porastom prosječne godišnje stope inflacije za jedan postotni bod smanjuje rast u eurozoni za pola postotnog boda. Suočena s poskupljenjem goriva, Vlada je u ponedjeljak opet odlučila administrativno ograničiti cijenu naftnih derivata nižim iznosom premije trgovaca te nižom trošarinom za dizelsko gorivo. Ako tržišna cijena u iduća dva tjedna ne oslabi, Vlada će posegnuti za novom uredbom.

