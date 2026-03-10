Tržište nafte u kaosu zbog sukoba i logističkih problema

Nakon velikog skoka, cijene nafte naglo su pale nakon Trumpove izjave da bi sukob s Iranom mogao završiti vrlo brzo, smirujući tržišta energenata

Globalno tržište nafte posljednjih dana prolazi kroz iznimno turbulentno razdoblje jer rat između SAD-a, Izraela i Irana izaziva ozbiljnu neizvjesnost oko opskrbe energentima iz Perzijskog zaljeva.

Samo u nekoliko dana cijene nafte naglo su skočile iznad 100 dolara po barelu, a zatim ponovno snažno pale nakon političkih signala koji sugeriraju moguće smirivanje sukoba. Investitori i trgovci na tržištu energenata trenutačno reagiraju gotovo na svaku novu vijest iz regije Bliskog istoka.

Trumpova izjava smirila tržišta

Prema pisanju Bloomberga, snažan pad cijena nafte u utorak potaknula je izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je naznačio da bi rat s Iranom mogao završiti brže nego što se očekivalo. Takva poruka ublažila je strahovanja investitora da bi sukob mogao potrajati i dugoročno poremetiti globalnu opskrbu naftom.

Nakon tih izjava cijena referentne nafte Brent naglo je pala s razina iznad 100 dolara prema području oko 90 dolara po barelu. Američka nafta WTI zabilježila je sličan pad. Tržište je pritom reagiralo vrlo brzo jer su investitori procijenili da bi eventualno smirivanje sukoba moglo omogućiti normalizaciju izvoza nafte iz Perzijskog zaljeva.

Trump je spomenuo i mogućnost dodatnih mjera za stabilizaciju energetskog tržišta, uključujući jačanje sigurnosti pomorskih ruta i potencijalne političke poteze koji bi povećali ponudu nafte na svjetskom tržištu. Upravo su takve poruke bile dovoljne da se ublaži dio panike koja je početkom tjedna zahvatila tržišta.

Tankeri izbjegavaju Hormuški tjesnac

Unatoč današnjem padu cijena, stvarna situacija na terenu i dalje je vrlo napeta. Promet tankerima kroz Hormuški tjesnac i dalje ozbiljno poremećen jer brodarske kompanije izbjegavaju prolazak kroz to područje zbog sigurnosnih rizika.

Hormuški tjesnac jedan je od najvažnijih energetskih koridora na svijetu jer kroz njega prolazi oko petine globalne trgovine naftom. Svaki ozbiljniji poremećaj prometa kroz taj prolaz može imati ogroman utjecaj na globalno tržište energije.

Zbog smanjenog prometa tankerima neke države proizvođači u Perzijskom zaljevu već su počele privremeno smanjivati proizvodnju nafte. Prema Bloombergu, dio izvoznika suočen je s logističkim problemima jer tankeri ne mogu redovito preuzimati naftu, a skladišni kapaciteti brzo se pune. To dodatno povećava neizvjesnost oko globalne ponude energenata.

Situaciju dodatno komplicira činjenica da osiguravateljske kuće povećavaju premije za brodove koji prolaze kroz ratne zone, zbog čega je transport nafte iz regije postao znatno skuplji.

Tržište nafte reagira na svaku vijest

Zbog svega toga tržište nafte trenutačno je izuzetno osjetljivo na političke i vojne događaje. U samo nekoliko dana cijena nafte oscilirala je u rasponu većem od 30 dolara po barelu, što je jedna od najvećih volatilnosti u posljednjih nekoliko godina.

Analitičari upozoravaju da će daljnje kretanje cijena ovisiti prije svega o razvoju sukoba i sigurnosti pomorskih ruta. Ako promet kroz Hormuški tjesnac ostane ograničen ili ako se sukob ponovno eskalira, cijene nafte mogle bi se vrlo brzo vratiti iznad 100 dolara po barelu.

S druge strane, eventualni prekid neprijateljstava i normalizacija transporta tankerima mogli bi stabilizirati tržište i postupno sniziti cijene energenata. Upravo zato investitori pomno prate svaku novu informaciju iz regije jer bi ona mogla značajno utjecati na globalno tržište energije i na gospodarska kretanja diljem svijeta.