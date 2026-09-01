HPB dobio sve dozvole i zaključio preuzimanje Croatia banke

Banka je potpisala Ugovor o prijenosu dionica na svoje ime, čime će nakon preknjižbe dionica biti okončan postupak preuzimanja

Hrvatska poštanska banka (HPB) s današnjim je danom zaključila transakciju preuzimanja Croatia banke. U priopćenju objavljenom na Zagrebačkoj burzi HPB je obavijestio investicijsku javnost da su svi prethodni uvjeti ispunjeni te da je nastupilo zaključenje transakcije s danom 1. rujna 2026. godine. - Banka je potpisala Ugovor o prijenosu dionica na svoje ime, čime će nastavno na preknjižbu dionica pri Središnjem klirinško depozitarnom društvu biti okončan postupak preuzimanja 100 posto udjela u temeljnom kapitalu društva Croatia Banka od strane HPB-a - stoji u priopćenju.

Početkom tjedna HPB je objavio kako Europska središnja banka (ESB) nema primjedbi na preuzimanje Croatia banke, čime su zadovoljeni svi regulatorni zahtjevi za zaključenje transakcije. Podsjetimo, HPB je početkom ožujka izvijestio da je potpisao ugovor s Hrvatskom agencijom za osiguranje depozita o kupoprodaji 100 posto udjela u temeljnom kapitalu Croatia banke za 15 milijuna eura. Stjecanjem Croatia banke, HPB će se približiti tržišnom udjelu od 10 posto u imovini banaka u Hrvatskoj.

Croatia banka jedna je od najmanjih banaka na tržištu. Prema statistici Hrvatske narodne banke (HNB), krajem prošle godine imala je imovinu od 263,8 milijuna eura. Gledano prema udjelu u imovini od 0,29 posto, Croatia banka je 17. po veličini među 20 banaka koje posluju na hrvatskom tržištu. Statistika središnje banke pokazuje da je ta državna banka bilježila smanjenje imovine od gotovo 10 posto, ali je poslovala s dobiti od 1,4 milijuna eura.